La Real Sociedad intenta un fichaje casi inalcanzable y tiene una fuerte competencia

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 16:17h.

El mercado txuri urdin no termina de arrancar

Los dos fichajes de Erik Bretos como alternativa a Aguerd en la Real Sociedad

Compartir







No está siendo un verano nada sencillo para la Real Sociedad. A los problemas para avanzar por nombres deseados, la disputa del Mundial 2026 y el escaso ritmo de movimientos en San Sebastián, se suma el culebrón de Nayef Aguerd. El club donostiarra quiere reponerse y apunta a realizar, como mínimo, un par de fichajes en el tramo final estival. Y está apuntando alto.

Erik Bretos debe reforzar el eje de la zaga tras el fallido fichaje del citado internacional marroquí. En paralelo, Pellegrino Matarazzo también ha solicitado un nuevo cromo para el ataque que destaque por su polivalencia.

Ahí emerge una opción desde la Premier League bastante conocida en el fútbol español y por el que hay una fuerte competencia. La Real Sociedad pregunta por uno de los integrantes de la Selección Española campeona en Nueva York.

La Real Sociedad intenta un fichaje casi inalcanzable

Según informa el periodista Adur Sarasua de Euskadi Irratia, el club txuri urdin ha realizado un primer sondeo por Yéremy Pino. Tras llegar al Villarreal CF en edad juvenil y despuntar en La Cerámica, el atacante canario protagonizó el pasado verano un fichaje millonario. El Crystal Palace puso sobre la mesa treinta millones de euros para conseguir el fichaje del ahora campeón del mundo.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

En Inglaterra, Yéremy Pino ha caído de pie conquistando la UEFA Conference League en su primer año lejos de España. Ahora, según la citada fuente, la Real Sociedad estaría interesada en un fichaje casi inalcanzable en lo económico.

Además del 'salario Premier' que tendría que asumir, la reciente inversión del Crystal Palace disparan el hipotético movimiento en una operación de mucho peso en lo económico. Y no solo eso, pues según informa Matteo Moretto, el Villarreal CF también está interesado en su fichaje. Una competencia muy fuerte si se tiene en cuenta el vínculo sentimental que existe entre el futbolista canario y el submarino amarillo.