El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas y el Racing intenta incluir a tres jugadores

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 15:27h.

El lateral izquierdo es una opción de futuro que gusta en el club rojiblanco

El Athletic sospecha otra estrategia del Racing en el mercado para abaratar un fichaje

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Acelerón del Atlético de Madrid en el mercado de verano. Este sábado, el club madrileño oficializó la incorporación de Cuti Romero, gran deseo de Diego Pablo Simeone para la zaga, y no se detiene ahí. Con la incógnita de la delantera aún vigente, algunos casos de canteranos por resolver y muy atento a las oportunidades que ofrezca la ventana estival, la dirección deportiva colchonera no se olvida de Jorge Salinas.

La irrupción del joven lateral izquierdo en la pasada LALIGA Hypermotion no ha pasado desapercibida para muchos de los grandes clubes de Europa. En un Racing de Santander campeón de la categoría de plata, el futbolista santanderino destacó y se afianzó como uno de los mejores defensores del campeonato.

Su incorporación no es una necesidad en estos momento para el Atlético, pero sí se trabaja en la operación como un valor seguro de futuro. El Racing cuenta con él, conoce su potencial y no está dispuesto a regalarlo. Aunque no están siendo negociaciones sencillas, el Diario AS confirma una importante oferta rojiblanca que ya ha sido rechazada y prevé más intentos.

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El Atlético de Madrid no se rinde por Jorge Salinas

En los últimos días, el Atleti emitió una oferta formal de hasta catorce millones de euros más la inclusión de un jugador colchonero y un posible millón de euros extra por objetivos deportivos. La citada fuente confirma que esta propuesta ha sido rechazada y el Racing se mantiene firme por una cláusula de rescisión que alcanza los 16 millones de euros.

La reciente negativa no frena el interés colchonero y los clubes siguen conversando por Jorge Salinas. Si el Atlético de Madrid acaba llegando al importe de su cláusula de salida, el club santanderino abordará el otro asunto de debate en esta negociación.

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El Racing intenta incluir a tres jugadores

La citada fuente desliza que la entidad madrileña está ofreciendo jugadores para convencer al equipo racinguista. Con la necesidad de completar su plantilla, el Racing escucha al Atlético pero desearía incluir, como mínimo, a uno de los tres siguientes futbolistas.

El atacante Iker Luque, el deslumbrante Arnau Ortiz y Rodrigo Mendoza. Estos son los jugadores rojiblancos que han estado sobre la mesa en las conversaciones entre Atlético de Madrid y Racing de Santander. Ahí puede estar la llave de una operación que, sin ser prioridad colchonera, está concentrando mucho espacio en su particular mercado de verano.