Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 13:03h.

El centrocampista sigue sin resolver su futuro

En Utrera ven clara la vuelta de Dani Ceballos al Betis: "Es el equipo de su vida"

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La historia de nunca acabar. El nombre de Dani Ceballos lleva varios años y mercados siendo relacionado con el Real Betis. Todo relato de amor pasa por capítulos de luces y sombras y el que existe entre el centrocampista y el club verdiblanco no iba a ser menos. Tras renunciar a una importante cantidad de dinero en el Real Madrid y rescindir su contrato todo parecía encajar, pero de momento la luz verde no llega.

A sus 30 años, el utrerano siente que es el momento de regresar a casa y el Betis está por la labor de acometer un fichaje muy deseado por la afición verdiblanca. Aunque para que este reencuentro ocurra, la entidad heliopolitana debe encontrar hueco en su enrevesada situación salarial.

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Mientras tanto, Ceballos aguarda la llamada final de Manu Fajardo aunque el tiempo comienza a agotarse, LALIGA está a la vuelta de la esquina y otros clubes tientan al talentoso canterano verdiblanco. Una espera cada vez más larga que solo encuentra explicación en la "locura" del propio jugador.

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Dani Ceballos y un mensaje cada vez más directo al Real Betis

Durante todo el verano, el centrocampista ha mostrado su sentir en redes sociales. Mensajes, imágenes e incluso canciones han ido actualizando un auténtico culebrón que sigue vigente. A medida que se acerca el cierre de mercado, el tono de Dani Ceballos es más directo. Así lo demuestra la publicación que ha compartido este sábado en su perfil oficial de Instagram.

"Un día me preguntaron que era lo más loco que había hecho por amor y respondí: "Esperar"". Las reacciones de un amplio sector de la hinchada bética son un clamor y ven en este mensaje toda una declaración de intenciones.

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Dani Ceballos sigue esperando al Betis pese a recibir ofertas en este mercado de verano. Dani Ceballos grita a los cuatro vientos que solo quiere jugar en el Betis. Y solo el tiempo decidirá si ocurrirá o no ocurrirá.