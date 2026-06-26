Joaquín Anduro 26 JUN 2026 - 20:08h.

El Real Madrid y Dani Ceballos llegan a un acuerdo para la salida del jugador

El mensaje de Dani Ceballos que apunta al Betis: "La ilusión y motivación siguen intactas"

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La etapa de Dani Ceballos en el Real Madrid ha llegado a su fin este viernes después de que el club blanco haya confirmado la salida del futbolista al llegar a un acuerdo para la rescisión de su contrato con fecha de caducidad en 2027. Finaliza así una etapa de nueve años del sevillano como madridista, con cesión al Arsenal entre medias, y su posible destino estaría en el Real Betis, el equipo donde se formó y del que salió en 2017 rumbo a Chamartín.

El mensaje de despedida de Dani Ceballos

Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida.

No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué.

Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre.

Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia.

Y, sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre.

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Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida.

El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido.

Gracias de corazón.

Hala Madrid.

El mensaje del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club.

Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia.

Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa.