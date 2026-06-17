La postura del Betis ante la situación de Dani Ceballos

Álvaro Borrego 17 JUN 2026 - 19:02h.

El Betis se mantiene al margen y solo se moverá si finalmente se materializa la salida del utrerano a coste cero

La fórmula del Betis para el traspaso definitivo de Mateo Flores

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Dani Ceballos quiere salir a coste cero del Real Madrid. El utrerano está presionando para rescindir su contrato y poder quedar libre para elegir su nuevo destino. José Mourinho le ha trasladado a Florentino Pérez su lista de descartes y tiene claro que no cuenta con el centrocampista, obligado a buscar una salida este verano. Esa fórmula hasta hace unas horas parecía imposible pero ahora puede coger visos de realidad, según avanzaba el compañero Manolo Nieto. Mientras tanto, la situación es bien distinta a la que aviva la rumorología, dado que se trata de una situación sobre la que de momento se mantiene al margen el Real Betis, quien no está en disposición de hacer ningún movimiento hasta que se concrete su desvinculación, si es que finalmente termina materializándose.

Las fuentes consultadas por ElDesmarque son claras en ese sentido. El Real Betis no tiene capacidad económica para afrontar un traspaso -solicitaban al menos 8 millones- y además afrontar la ficha actual de Dani Ceballos, que ronda los 10 millones de euros brutos por temporada. En esas condiciones será imposible su regreso. En Heliópolis son taxativos en ese sentido. De puertas hacia afuera transmiten que no contemplan esa posibilidad, simplemente porque no hay disponibilidad monetaria para afrontarla.

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Es por eso que el Real Betis aguarda acontecimientos. Durante estos años no ha habido verano en el que no haya sido relacionado con un posible regreso, algunas veces con más fuerza que otras. Ya en 2017 no gustaron las formas de su fichaje por el Real Madrid, rechazando varias ofertas para renovar con el conjunto verdiblanco, y la relación entre las partes se volvió todavía más complicada cuando en 2023 decidió renovar con el conjunto merengue pese a que su rol era secundario y podría haber regresado a Heliópolis en calidad de agente libre.

El Real Betis se mantiene al margen... de momento

Desde ese momento el Real Betis decidió trasladarle la responsabilidad al jugador. Si quiere regresar, deberá ser él quien dé un paso al frente, dado que hace tres veranos su regreso se pudo materializar a coste cero. Por eso en la planta noble bética le pasan 'la pelota'. Forzando su salida del Real Madrid y haciendo un importante esfuerzo económico para cuadrar su salario dentro de las limitaciones del conjunto verdiblanco. Por todos esos argumentos en Heliópolis permanecen a la espera.

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Si finalmente se produce su salida a coste cero del Real Madrid, será entonces cuando el Real Betis pueda valorar el esfuerzo que tanto tiempo se llevaba reclamando al futbolista. A partir de ahí podría dar un paso al frente y proponer distintos escenarios, todos ellos condicionados a que Dani Ceballos se ajuste a los límites económicos que puede ofrecer la entidad. Su estilo encaja a la perfección con el de Manuel Pellegrini y por condiciones es uno de los mejores fichajes que pueda firmar el club, pero en este contexto hay muchos más intangibles sobre la mesa. En el club reconocen que es un deseo vigente, pero no usarán sus cartas hasta que eso no se produzca.