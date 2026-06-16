El Betis marca sus prioridades en el mercado

Álvaro Borrego 16 JUN 2026 - 10:03h.

Un delantero (o dos), un lateral izquierdo titular, un centrocampista y un central son los principales objetivos de la dirección deportiva en este primer tramo de verano, donde cerrar al menos un par de ventas es la prioridad absoluta

La situación real de la salida del Betis de Sergi Altimira, que espera una respuesta del Leipzig

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La celebración del Mundial de fútbol mantiene paralizado al grueso del mercado europeo y los pocos movimientos registrados son a coste cero o por un valor muy por encima del real de los futbolistas. El Real Betis considera que la burbuja está inflada y trabaja con paciencia con el propósito de no caer en esas 'trampas', sabedor de que conforme avancen las semanas el flujo de dinero tenderá a regresar a la normalidad. La realidad es que a día de hoy el club se centra en agilizar la rampa de salida y a partir de ahí, descartada la posibilidad de buscar algún agente libre, empezarán a llegar los primeros refuerzos. Esta situación no significa que la dirección deportiva no se esté moviendo, sino todo lo contrario. La hoja de ruta a seguir está clara, los perfiles a reforzar están definidos y las prioridades están consensuadas con Manuel Pellegrini.

Las prioridades principales del Real Betis pasan por reforzar la delantera, con un refuerzo de garantías que pelee incluso la titularidad junto al Cucho Hernández y la posibilidad de un segundo efectivo, posiblemente con más vistas a medio largo plazo. Las otras opciones sobre las que se trabaja pasan por firmar un lateral izquierdo titular (con Fran García o Angeliño como opciones) y un centrocampista posicional. También se sopesa la posibilidad de firmar entre uno y dos centrales, con el fin de empezar una renovación de la defensa que será obligada a medio plazo.

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Durante estos días han sido ofrecidos varios laterales derechos como Arnau Martínez, pero por el momento la dirección deportiva se centra en otras posiciones aunque en un futuro no se descarte, supeditado eso sí a, por ejemplo, una posible cesión de Ángel Ortiz. A partir de ahí, cualquier escenario es posible. En el Real Betis -como en el resto de clubes- cualquier futbolista es vendible y los próximos movimientos se estudiarán en función de las salidas o siempre que se tenga la certeza de que el que llegue lo hará para mejorar su posición.

La noticia es que sigue sin haber noticia en el Betis

Por el momento la prioridad pasa por concretar al menos dos ventas antes de cerrar el mes de junio y en el Real Betis están seguros de que así será. Sin embargo, la situación es muy distinta a la que algunos creen. A 16 de junio la única oferta formal recibida por Sergi Altimira llegó hace tres semanas y fue rechazada de inmediato, dado que en Heliópolis consideraron insuficiente esos 14 millones fijos más 3 en variables. El Sporting de Portugal prometió subir su puja y hace unos días desde el país vecino salían informaciones de que así había sido, pero según trasladan fuentes del club a ElDesmarque esa segunda propuesta todavía no ha llegado.

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Mientras que los dos clubes mantienen diálogo constante, el futbolista aguarda un paso al frente del RB Leipzig, cuyos emisarios se sentaron con el futbolista en la semana previa al final de LaLiga, pero hasta que no concreten la llegada del nuevo entrenador (suena Demichelis) no harán ningún movimiento.

Una situación a la que ocurre con Nelson Deossa. El Real Betis está dispuesto a escuchar ofertas y clubes como River Plate, Flamengo o Ipswich Town han trasladado su interés, pero por el momento sin nada digno de ser valorado por la directiva bética. Otro que tiene varias propuestas sobre la mesa es Pablo García, en disposición de elegir qué es mejor para su futuro.