El Betis se mueve con paciencia en un mercado inflado

Álvaro Borrego 15 JUN 2026 - 09:07h.

El Mundial limita los movimientos y hace que muchos clubes quieran vender por encima del valor real de mercado, mientras que el Betis trabaja con paciencia para no caer en esas 'trampas'

La situación real de la salida del Betis de Sergi Altimira, que espera una respuesta del Leipzig

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La llegada del verano trae consigo la habitual ansiedad de los aficionados, deseosos de consumir rumorología o cualquier movimiento digno de fantasear con la que será su plantilla la próxima temporada. Sin embargo, conviene explicar por qué el contexto de este año es distinto al anterior. Que no se filtren nombres (fidedignos) no significa que el Real Betis no se esté moviendo en el mercado. En ese aspecto nada cambia. La hoja de ruta a seguir está clara, los perfiles están definidos y las posiciones a reforzar están consensuadas con Manuel Pellegrini, pero la 'escasez' de movimientos obedece en gran parte a la disputa del Mundial de fútbol, que limita y mucho no solo los movimientos de la dirección deportiva verdiblanca, sino en general de los grandes clubes europeos.

El Betis evita caer en la 'trampa' de un mercado inflado

En Heliópolis consideran que el mercado a estas alturas está inflado y la dirección deportiva aguarda pacientemente para no dar pasos en falso. El periodo de fichajes ni siquiera se ha abierto de manera oficial y muchos clubes aprovechan el contexto mundialista para, fruto de impresiones fugaces en muchos casos, vender por encima del valor real del mercado. En ese sentido el Real Betis tiene claro que no caerá en esa 'trampa' y esperará a que se enfríe esa fiebre espontánea para concretar la mayoría de sus movimientos, dado que para acceder a determinados futbolistas de nivel los clubes deben destensar sus exigencias, como ha ocurrido recientemente con Antony o Amrabat. Todo ello teniendo en cuenta que la clasificación Champions ni mucho menos hará que se dispare el presupuesto para firmar jugadores.

Una situación que nada tiene que ver con que no se trabaje o se avance con determinados jugadores, sino que genera una afección real en los clubes de fútbol. El mercado está parado e inflado. Para el Real Betis y para el resto de clubes, sobre todo en un contexto medio alto. Sin ir más lejos, basta repasar los pocos movimientos registrados hasta la fecha para comprobar que la mayoría obedecen a opciones de compra o cláusulas de ejecución obligatoria.

A todo ello hay que sumarle que hasta que se produzcan los primeros grandes traspasos no habrá una circulación de dinero más fluida. Conforme avance el torneo se producirá ese efecto dominó, lo que provoca que a estas alturas de junio la noticia sea que no haya noticia. Desestimada, salvo el papel, la posibilidad de reforzarse con algún agente libre, la dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo tiene claro los perfiles a reforzar y mantiene una hoja de ruta bien definida, aunque la prioridad sigue pasando por cerrar al menos una o dos ventas antes de terminar el mes para cuadrar el ejercicio que recién termina.

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El Real Betis tiene claro qué perfil pretende para la delantera, con un refuerzo de garantías que pelee incluso la titularidad junto al Cucho Hernández y la posibilidad de un segundo efectivo, posiblemente con más vistas a medio largo plazo. Las otras prioridades pasan por firmar un lateral izquierdo titular (con Fran García o Angeliño como opciones) y un centrocampista. Más allá de esas posiciones se trabaja con la previsión de poder encontrar un central e incluso un lateral derecho, supeditado eso sí a, por ejemplo, una posible cesión de Ángel Ortiz. A partir de ahí, todo se estudiará en función de las salidas o siempre que se tenga la certeza de que el que llegue lo hará para mejorar su posición.

Altimira prefiere al Leipzig, pero...

A día de hoy el club se centra en cerrar una o dos ventas que permitan a la sociedad cuadrar el ejercicio que recién termina, siendo Nelson Deossa y Sergi Altimira los dos jugadores más cercanos a una salida. Sin embargo, a última hora del domingo no se contabilizaban muchas novedades más en ese sentido. A fecha de ayer la única propuesta sobre la mesa por este último es la presentada hace tres semanas, avanzada por este periódico, a través de la cual ofrecían 14 millones fijos más tres en variables. Una sugerencia que fue rechazada de inmediato. Y esta no se ha subido ni se ha mejorado, de momento, a pesar de las informaciones que salieron en el país vecino.

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Hace unos días se retomaron las negociaciones entre clubes, registrando avances importantes, pero la realidad es bien distinta, por lo que en ningún caso puede haber acuerdo más allá de esas intenciones verbales. El español prioriza una posible salida al RB Leipzig, que ha transmitido su deseo de firmarlo, pero los alemanes aún andan en la búsqueda de un entrenador y hasta que eso no se produzca, con el beneplácito correspondiente, no podrán trasladar oferta.

En todo este contexto conviene recordar que cuando fichó por el conjunto verdiblanco Sergi Altimira pactó guardarse un 15% de una venta futura, por lo que en un supuesto traspaso de 20 millones el jugador se embolsaría unos tres millones de euros. Sea como fuere, en todo este escenario el beneficiado parece ser el Real Betis, al que le favorece una 'subasta' pública por Sergi Altimira. El club quiere hacerse fuerte y en ningún caso malvenderá a un jugador con mercado en varias de las mejores ligas de Europa.