El Betis valora varios escenarios para la delantera

Álvaro Borrego 03 JUN 2026 - 20:57h.

El Betis firmará un delantero de garantías y valora incluso firmar un segundo

Un mercado largo pero de pasos firmes en el Betis

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La dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo comienza a perfilar varias de las líneas maestras a seguir este verano. El Real Betis pretende dar un salto de calidad a la plantilla, suficiente para competir con garantías en las tres competiciones, pero todo dentro de un control económico. Una de las posiciones sobre las que trabaja el club es la delantera, con el propósito de acometer una importante renovación de la parcela ofensiva.

Cédric Bakambu se desvinculará este mes de junio y con Chimy Ávila se ha alcanzado un acuerdo para resolver su vinculación, por lo que el club cuenta con esas dos vacantes para planificar desde el inicio del verano. La idea pasa por retener a Cucho Hernández -que despierta interés en grandes clubes- y acudir al mercado en busca de un delantero de garantías, contrastado y con capacidad de ofrecer rendimiento inmediato. Para esta posición la dirección deportiva trabaja con altura de miras, sondeando opciones que no solo dosifiquen los esfuerzos del colombiano, sino que tenga la calidad suficiente como para incluso pelear la titularidad o poder llegar a coincidir con el cafetero. Un perfil más rematador, más directo. Pero el trabajo no acaba ahí.

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El Real Betis pretende completar la plantilla con un tercer delantero, posición para la cual hay varios escenarios. Una de las opciones que se valora es apostar por un joven talento en vistas a medio plazo, con el propósito de que vaya sumando minutos y aporte goles pero que acepte un rol un poco más secundario. Un lugar que puede ocupar un refuerzo (posibilidad que está sobre la mesa) o un jugador tipo Gonzalo Petit, quien debe regresar en verano y empezará la pretemporada con Manuel Pellegrini, quien decidirá sobre darle continuidad o encontrar una nueva cesión para el uruguayo, todavía con el hándicap de ocupar plaza de extracomunitario.

La última opción que se valora es dejar ese espacio para que puedan ocuparlo algunos canteranos, dado que el propósito del club sigue pasando porque la cantera cada vez tenga mayor protagonismo en el primer equipo, con lo que eso supone para futuras plusvalías.