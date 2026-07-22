Dani Alves relata cómo vivió sus primeros días en la cárcel: “Jesús vino a rescatarme”

Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 11:09h.

El exjugador del FC Barcelona ahora es predicador evangelista y orador

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Dani Alves ha hablado por primera vez con detalle sobre cómo afrontó su ingreso en prisión tras ser detenido por una agresión sexual y posteriormente absuelto. El exfutbolista del FC Barcelona pasó 14 meses en la cárcel hasta que la Sección de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó su recurso y lo absolvió del delito. Ahora, en una entrevista concedida al pódcast Conversando con Cash Luna, el brasileño ha explicado cómo vivió aquellos primeros días y el papel que desempeñó la fe en ese proceso.

Dani Alves relata sus primeros días en la cárcel

El exfutbolista brasileño ha reconocido que su llegada a prisión fue uno de los momentos más duros de su vida. Tras ser detenido por los Mossos d’Esquadra experimentó una sensación de "bloqueo absoluto" que continuó durante sus primeros días en el centro penitenciario de Brians 2. Alves ha asegurado que atravesó una profunda depresión, sin fuerzas para dormir ni para afrontar el día a día. En ese contexto, ha relatado que encontró apoyo en la religión y afirmó que fue entonces cuando comenzó su acercamiento al cristianismo evangélico.

Durante la conversación con el pastor Cash Luna, Alves explicó que sintió la presencia de Jesús mientras permanecía en prisión. Según su relato, aquella experiencia le transmitió tranquilidad en el momento más complicado de su vida y le permitió recuperar la paz después de varios días de angustia. El exjugador del Barcelona ha afirmado que, desde ese instante, cambió su manera de afrontar la situación y encontró un motivo para seguir adelante. “No quería hacer nada… estaba en una depresión terrible, pero una frase cambió el sentido de mi vida”, aseguró durante la entrevista.

Alves también explicó que esa experiencia marcó el inicio de una nueva etapa personal, centrada en la fe y que ese proceso fue determinante para sobrellevar el tiempo que permaneció en prisión. Sus declaraciones suponen el relato más extenso que ha realizado hasta la fecha sobre cómo vivió su estancia en la cárcel y sobre el cambio personal que experimentó durante aquellos meses.