Pablo Sánchez 22 JUL 2026 - 07:33h.

El Ferran Torres más épico, un anime convierte al campeón del mundo en un héroe

La adaptación del lema político de Donald Trump genera multitud de comentarios

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La Casa Blanca reaccionó este martes a la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' que lució el futbolista español Ferran Torres durante la celebración del Mundial de 2026 por las calles de Madrid. "Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que citó una publicación de Fox News con un vídeo compartido por Ferran Torres en sus redes sociales.

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, 'Make America Great Again' ('Hacer grande a EE.UU. de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

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Movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, tratando de emular el éxito del mandatario estadounidense. Ferran Torres fue el héroe de la final al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria ante Argentina que dio a España su segundo título mundial en fútbol masculino.

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El homenaje a Mikel Merino

El navarro Mikel Merino, uno de los jugadores destacados en la consecución de la Copa del Mundo 2026 por España, aseguró no haber asimilado “todavía” el título y dijo que lo más grande ha sido ver la Plaza de Toros de Pamplona cantando su nombre.

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibió este martes en el Palacio de Navarra al futbolista y al psicólogo deportivo Javier López Vallejo. Merino, autor de dos goles en el torneo, ha compartido sus emociones tras la gesta, dijo que el cariño de su tierra es "impagable".

El jugador navarro confesó que todavía no asimila al 100% lo conseguido. "Parece que estás en una película, cuando estás en el campo te estás dando cuenta de que estás jugando por una final de un Mundial contra Argentina", explicó. Según Merino, la verdadera dimensión del logro se percibe "cuando pasan los días, cuando pasan las semanas, de lo que has conseguido".

Merino destacó que, aunque ganar un mundial es "algo único y espectacular", el cariño de la gente de su tierra y su familia "es también impagable". El futbolista se siente un "afortunado" y un "privilegiado" por haber podido vivir ambas cosas.