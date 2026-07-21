Alberto Ibáñez, portavoz de Sumar, tacha su empresa de "fondo buitre"

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La figura de Ferran Torres ha llegado al Congreso de los Diputados. Apenas unas horas después de que el delantero de España fuera el autor del gol que coronó a la selección como campeona del mundo en Nueva York, el grupo Sumar le ha acusado de especular con la vivienda en Valencia a través de su empresa, que tachan de "fondo buitre".

Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, destacó este martes durante su comparecencia los medios en rueda de prensa que desde 2010 a 2026 "han cambiado muchas cosas", en referencia a los dos mundiales conseguidos por España con 16 años de diferencia.

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Tras recordar que el salario mínimo, las pensiones no contributivas y el permiso de paternidad han aumentado durante los tres últimos años, señaló que "también hay cosas que han empeorado", como el cambio climático, pero, sobre todo, la "situación insostenible de la vivienda". Ahí ha puesto a Valencia como ejemplo, asegurando que en 2010 el alquiler de un piso entero costaba 500 euros de media y ahora una sola habitación asciende a 550 euros.

Ha sido entonces cuando ha salido el nombre de Ferran Torres durante la comparecencia. El portavoz adjunto de Sumar pidió tomar "medidas valientes para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".