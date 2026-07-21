El tertuliano, muy crítico con la actitud de Argentina en la final del Mundial

Qué canción ha elegido cada uno de los 26 jugadores de España en la celebración del Mundial en Cibeles

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Gonzalo Miró estalla contra Argentina. El polifacético comentarista y presentador televisivo ha criticando la actitud de los jugadores de la Albiceleste durante el partido ante España en la final del Mundial 2026 y, sobre todo, las tanganas protagonizadas una vez concluyó el mismo. Señaló a varios jugadores, entre los que se incluye un Leo Messi que, a su juicio, no actuó de manera correcta.

"Lo antideportivo que fue Leo Messi durante el partido con Cucurella. Porque viendo la acción una vez terminado y después de las imágenes de hoy, es de una antideportividad tremenda", criticó Miró en la Cadena Cope.

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La acción a la que se refiere se produjo en el minuto 90, cuando Enzo Fernández vio la segunda amarilla y su roja correspondiente tras una dura entrada sobre Pau Cubarsí. En ese momento, Cucurella se acercó a Messi y se tapó levemente la boca. Y Leo, aprovechando la 'ley Vinicius' que se estrenó en el torneo, pidió de manera inmediata la expulsión para el lateral español pese a que no se hubiera producido ningún insulto.

La rajada de Gonzalo Miró contra Argentina

El tertuliano de la Cope no se quedó ahí sino que señaló a varios futbolistas más: "Lo que es sorprendente es ver a Otamenti reprochando a Rodri, ver a Ayala dando puñetazos a Olmo, a Paredes haciendo el macarra con Gavi y con Eric García. Así todos los jugadores, y todo eso cuando en la final te han pasado por encima", criticó.

"No ha sido cuestión ni arbitral, ni por un detalle, que al final se deciden en detalles... No. Te han pasado por encima. No creo que sea la mejor manera de reaccionar. Lo que tienes que hacer es por lo menos agachar la cabeza, felicitar y pedir disculpas a los tuyos por no haber sido capaz de dar nada más", añadió.