La 'Ley Vinicius' ya tiene su primera víctima: Miguel Almirón, expulsado por taparse la boca

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 09:14h.

Miguel Almirón es el primer jugador en ser expulsado por la 'Ley Vinicius'

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La nueva normativa arbitral implantada por la FIFA para el Mundial de 2026 ya ha dejado su primera imagen histórica. Miguel Almirón fue expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro entre Paraguay y Turquía tras dirigirse a un rival mientras se cubría la boca con la mano, una acción que desde este torneo está expresamente prohibida. El centrocampista paraguayo protagonizó un encontronazo con Mert Müldür en el tiempo añadido de la primera parte y, tras la intervención del VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton revisó la acción y aplicó el nuevo protocolo disciplinario. La decisión convirtió al futbolista guaraní en el primer expulsado de la historia por infringir la denominada 'Ley Vinicius'.

La regla, introducida conjuntamente por la FIFA y el IFAB para esta Copa del Mundo, establece que cualquier jugador que, en un contexto de confrontación con un rival, un árbitro o un miembro del cuerpo técnico, se tape deliberadamente la boca para ocultar lo que está diciendo será sancionado con expulsión directa si el gesto es detectado por el colegiado o por el VAR. El objetivo es impedir que posibles insultos, amenazas, expresiones discriminatorias o cualquier conducta verbal grave queden fuera del alcance de las cámaras y de los sistemas de revisión. A diferencia de temporadas anteriores, el mero hecho de ocultar la boca en una discusión constituye ya una infracción sancionable, independientemente de que pueda demostrarse posteriormente el contenido exacto de las palabras pronunciadas.

La 'Ley Vinicius' entra en escena en el Mundial

La medida nace como respuesta al enorme revuelo generado meses atrás durante el duelo de Champions entre Real Madrid y Benfica. En aquel encuentro, Vinicius denunció haber recibido un presunto insulto racista de Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras hablaba, imposibilitando que las cámaras pudieran reconstruir con claridad lo sucedido. La imposibilidad de confirmar mediante lectura labial el contenido de aquella conversación abrió un intenso debate sobre la necesidad de aumentar la transparencia en este tipo de situaciones y acabó desembocando en un cambio reglamentario sin precedentes.

El caso de Almirón supone así el estreno práctico de una norma que promete generar debate durante todo el campeonato. Aunque Paraguay logró conservar su ventaja y terminó imponiéndose por 0-1 a Turquía pese a jugar toda la segunda mitad con un futbolista menos, la imagen de la tarjeta roja ya forma parte de la historia de los Mundiales. La 'Ley Vinicius' ha pasado de ser una modificación reglamentaria controvertida a una realidad con consecuencias inmediatas, dejando claro que cualquier intento de ocultar una conversación en pleno terreno de juego podrá acabar, desde ahora, con el camino directo hacia los vestuarios.