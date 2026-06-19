Carlos Alcaraz, Huijsen, Ana Mena o Busquets: nadie quiere perderse a Coello en la Reserve Cup Marbella

Javi Rayo 19 JUN 2026 - 20:58h.

Personalidades del deporte y la música se dan cita en la Reserve Cup Marbella 2026

Dani Ceballos muestra su locura por el pádel en la Rerserve Cup y sorprende con sus compañeros de partido: "Uno es Vinicius"

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La segunda jornada de la Reserve Cup Miami 2026 ha reunido a personalidades del deporte y la música. Dean Huijsen, Carlos Alcaraz, Sergio Busquets y Ana Mena no han querido perderse el partido entre Leo Augsburger y Mike Yanguas contra Arturo Coello y Javi Garrido. Todos ellos y los muchos aficionados congregados alrededor de la pista han disfrutado del segundo partido del día en Marbella. Carlos Alcaraz también estuvo presente en la jornada inaugural del jueves viendo a su amigo Arturo Coello.

Puedes ver los mejores momentos pinchando en el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.