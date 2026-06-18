Fran Duarte Madrid, 18 JUN 2026 - 22:24h.

El tenista, que ha acudido como público, no ha dudado en saltar por las gradas de la Reserve Cup Marbella 2026 para preguntarle a Coello por el estado de su muñeca tras el último punto

El espectacular punto final de Araújo y Arruabarrena para llevarse el primer punto en la Reserve Cup Marbella 2026

Compartir







La Reserve Cup Marbella 2026 se ha convertido en el punto de referencia de la costa del sol durante estos días. Nadie se quiere perder el torneo que se disputa en el Puente Romano Beach Resort de Marbella y ya hemos podido ver a algunos deportistas por allí como Dani Ceballos desconectando gracias al pádel. Pero no ha sido el único, Carlos Alcaraz no se ha perdido el partidazo de Ale Galán y Mike Yanguas (Team Reserve) contra Arturo Coello y Javi Leal (Team Sierra Blanca Estates). El tenista, que sigue lesionado de su muñeca, ha vibrado como uno más en la grada con el espectáculo entre estas dos parejas que dominan el mundo del pádel. El duelo se ha saldado con victoria para el Team Reserve, que empata el torneo después de la victoria de Araújo y Arruabarrena del Team Sierra Blanca States.