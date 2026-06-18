El espectacular punto final de Araújo y Arruabarrena para llevarse el primer punto en la Reserve Cup Marbella 2026
Ya ha comenzado la Reserve Cup Marbella 2026 y nos ha dejado un partidazo de estreno para comenzar el torneo
Dani Ceballos desconecta en la Reserve Cup con su futuro en el aire y con bromas: "Cuando quieras te pelo el kiwi"
Ya ha comenzado la Reserve Cup Marbella 2026. El torneo presentado por Sierra Blanca Estates no ha podido tener mejor estreno que el partidazo entre Nuria Rodríguez y Alejandra Salazar (Team Reserve) contra Sofía Araújo y Lara Arruabarrena (Team Sierra Blanca Estates) para estrenar la incorporación del pádel femenino en esta nueva edición. El partido se ha saldado con una victoria para el Team Sierra Blanca que se llevan el primer punto de la Reserve Cup Marbella. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido el espectacular último punto para la victoria de Araújo y Arruabarrena que, a pesar del esfuerzo titánico de Salazar y Rodríguez, se han llevado el triunfo. Recuerda que puedes seguir el evento en directo a través de Mediaset Infinity y en la página web de ElDesmarque.