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El espectacular punto final de Araújo y Arruabarrena para llevarse el primer punto en la Reserve Cup Marbella 2026

El espectacular punto final de Araújo y Arruabarrena para llevarse el primer punto en la Reserve Cup Marbella 2026
El punto final de la victoria de Araújo y Arruabarrena contra Salazar y Rodríguez. ElDesmarque
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Ya ha comenzado la Reserve Cup Marbella 2026. El torneo presentado por Sierra Blanca Estates no ha podido tener mejor estreno que el partidazo entre Nuria Rodríguez y Alejandra Salazar (Team Reserve) contra Sofía Araújo y Lara Arruabarrena (Team Sierra Blanca Estates) para estrenar la incorporación del pádel femenino en esta nueva edición. El partido se ha saldado con una victoria para el Team Sierra Blanca que se llevan el primer punto de la Reserve Cup Marbella. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido el espectacular último punto para la victoria de Araújo y Arruabarrena que, a pesar del esfuerzo titánico de Salazar y Rodríguez, se han llevado el triunfo. Recuerda que puedes seguir el evento en directo a través de Mediaset Infinity y en la página web de ElDesmarque.

El punto de la victoria de Araújo y Arruabarrena
El punto de la victoria de Araújo y Arruabarrena. ElDesmarque
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