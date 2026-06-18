Redacción ElDesmarque 18 JUN 2026 - 08:38h.

Los primeros partidos comienza este jueves y podrán seguirse gratis y en directo en Mediaset Infinity

Vive la Reserve Cup Marbella 2026 el 18, 19 y 20 de junio en directo en Mediaset Infinity

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Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates ha sido presentada oficialmente este miércoles durante la rueda de prensa previa al torneo celebrada en Marbella. Conducido por la reconocida periodista Marta Gómez, el acto reunió a los principales representantes, partners y responsables del torneo para presentar la visión, el impacto y la relevancia de la competición de este año antes del inicio de los partidos.

La edición de 2026 supone un paso importante en la evolución del torneo, con la incorporación del pádel femenino y la continuidad de Marbella como destino internacional de referencia para grandes eventos deportivos. Durante la presentación, la organización destacó que Reserve Cup es mucho más que una competición: es una experiencia que une deporte, entretenimiento, lifestyle, hospitalidad y proyección internacional.

El primero en tomar la palabra fue Wayne Boich, fundador de Reserve Padel, quien celebró el regreso de Reserve Cup a Marbella en su segunda edición y subrayó el crecimiento del proyecto en menos de un año. Boich recordó que, desde el principio, tenían claro que querían crear un evento diferente, y que la conexión con Puente Romano fue clave para hacerlo realidad.

El fundador de Reserve Padel explicó que la elección de Marbella y Puente Romano respondió a la ambición de construir una experiencia única alrededor del pádel. “Sabíamos que queríamos hacer algo así y, cuando conocimos a Daniel Shamoon y al equipo de Puente Romano, sentimos la confianza de que podíamos crear un evento increíble”, afirmó.

Boich también subrayó la ambición de seguir creciendo en la ciudad, tanto a través de Reserve Cup como mediante el desarrollo de nuevos proyectos vinculados a Reserve Padel. “Después del primer evento, tuvimos claro que queríamos crecer en Marbella. No solo con Reserve Cup, sino también con Reserve Clubs”, explicó.

Asimismo, destacó el nivel deportivo del torneo y agradeció el apoyo de todas las partes implicadas. “Tenemos aquí con nosotros a los mejores jugadores del mundo y estamos muy agradecidos a todos los que forman parte de este proyecto”, añadió.

A continuación, Tamara Icardo, jugadora profesional de pádel y número 9 del ranking FIP, intervino en representación de las jugadoras que participan por primera vez en Reserve Cup. Icardo agradeció a Wayne Boich, a las instituciones y a los patrocinadores su compromiso con el torneo y, especialmente, con el pádel femenino.

“Para nosotras es muy importante que se apoye el pádel femenino y que podamos formar parte de eventos como este”, afirmó.

La jugadora destacó la importancia de que las grandes competiciones incluyan a las mujeres y contribuyan a dar una mayor visibilidad al deporte femenino. “Es una oportunidad muy especial para mostrar el nivel del pádel femenino y acercarlo todavía más al público”, señaló.

Icardo también elogió el formato de Reserve Cup, que definió como una propuesta diferente dentro del circuito. “Es un formato muy especial, muy divertido y diferente. Tengo muchas ganas de vivirlo desde dentro”, explicó.

Por último, animó al público a disfrutar de la competición y a formar parte del crecimiento del pádel femenino en un entorno como Marbella. “Tengo muchas ganas de que podáis ver y formar parte del pádel femenino durante estos días”, concluyó.

Por su parte, Daniel Shamoon, propietario de Puente Romano Beach Resort, dio la bienvenida de nuevo a Marbella a Reserve Cup y Reserve Padel. “Es un honor recibir de nuevo a Wayne y a Reserve Padel en Marbella”, afirmó.

Shamoon señaló que las expectativas para esta segunda edición son aún mayores tras el éxito de la primera. “Este año esperamos mucho más. Queremos seguir creciendo y repetir el éxito de la primera edición”, aseguró.

El propietario de Puente Romano destacó el papel del resort y de Marbella como destino ideal para el pádel, gracias a la combinación de deporte, hospitalidad y lifestyle. “Puente Romano y Marbella están construyendo el destino perfecto para el pádel”, afirmó.

También explicó que la inversión en este deporte responde al deseo de seguir ampliando el pádel dentro del hotel y reforzar su posicionamiento como referente internacional. “Nuestra inversión en el pádel tiene como objetivo seguir expandiendo este deporte dentro del hotel y ofrecer una experiencia cada vez más completa”, afirmó. “Gracias a Ángeles Muñoz y a Sierra Blanca Estates por apoyar este proyecto y hacerlo posible”, añadió.

El acto también contó con la participación de Mike Yanguas, jugador profesional de pádel y número 8 del ranking FIP, quien expresó su agradecimiento por formar parte de Reserve Cup y destacó su vínculo personal con Marbella. “Es un placer estar aquí en Marbella. He vivido aquí gran parte de mi vida y es una ciudad muy especial para mí”, afirmó Yanguas.

El jugador agradeció a Wayne Boich el impulso de un evento que contribuye al crecimiento del pádel en la ciudad y definió Marbella como un lugar único para el desarrollo internacional de este deporte. “Para mí es un placer formar parte del crecimiento del pádel en Marbella. Es un lugar único”, señaló.

Yanguas también puso en valor el apoyo de las instituciones y los patrocinadores, agradeciendo a la alcaldesa Ángeles Muñoz su respaldo al deporte, así como a Sierra Blanca Estates su apoyo al torneo. El jugador cerró su intervención deseando a jugadores, organizadores y espectadores una gran semana de competición. “Ojalá tengamos todos una semana preciosa y el pádel siga creciendo”, concluyó.

La rueda de prensa fue clausurada por Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, quien destacó que es un honor para la ciudad acoger de nuevo Reserve Cup y recordó el impacto positivo de la primera edición.

La alcaldesa explicó que, cuando Wayne Boich puso sus ojos en Marbella hace un año, el proyecto generó una gran ilusión y acabó convirtiéndose en un motivo de orgullo para la ciudad. “Fue un momento de ilusión. Hoy podemos decir que es un orgullo ver cómo este evento se ha consolidado”, afirmó.

Muñoz agradeció al fundador de Reserve Padel haber traído su experiencia a Marbella y haber convertido el evento en una cita icónica que genera una gran expectación. También destacó el papel de Puente Romano como sede del torneo, subrayando su calidad, experiencia e historia vinculada al deporte.

“Esto no habría sido posible sin un escenario como Puente Romano, un claro referente de calidad, experiencia e historia deportiva, donde se han celebrado grandes eventos en esa emblemática pista central que lleva el nombre de Manolo Santana”, afirmó.

La alcaldesa también agradeció la presencia de los jugadores y jugadoras, destacando que su participación permitirá al público disfrutar, aprender y emocionarse durante los días de competición. Asimismo, señaló que el evento va mucho más allá del deporte, al combinar competición, celebrities, proyección internacional y experiencia de ciudad.

Muñoz defendió que un evento de esta naturaleza encaja de forma natural con Marbella gracias a su ADN deportivo, turístico e internacional. “Esto no sería posible en ninguna otra ciudad que no fuera Marbella”, afirmó.

Por último, destacó la conexión entre turismo y deporte como una de las grandes fortalezas de la ciudad. “El deporte está en el ADN de Marbella. Turismo y deporte son una combinación que entendemos perfectamente”, concluyó.

La periodista Marta Gómez cerró el acto agradeciendo la asistencia de todos los presentes y destacando la importancia de Sierra Blanca Estates, que ya formó parte de Reserve Cup en su primera edición y que este año da nombre a la competición como presenting partner de Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates