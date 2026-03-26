Celia Pérez 26 MAR 2026 - 12:22h.

El murciano ha estado presente en el Miami P1 de Premier Pádel

Rafa Nadal defiende a Carlos Alcaraz y pone en valor sus éxitos: "No se le puede exigir más"

Compartir







Carlos Alcaraz se despidió hace unos días del Máster 1.000 de Miami tras caer en tercera ronda ante el estadounidense Sebastian Korda. El murciano dijo adiós tras sufrir más de lo esperando y ahora sigue allí aunque cambiando de escenario. No es otro que el Miami P1 de Premier Pádel que está en juego estos días y en donde ha estado presente, dejando con él una nueva anécdota junto a las grandes estrellas del torneo.

Un escenario que reúne a grandes jugadores de todo el planeta como Coello y Tapia, a los que no dudó en retar. "¿Sinner y yo contra Coello y Tapia en pádel? Ganamos nosotros, sin duda", bromeó entre risas el tenista murciano. Se abrazó a ambos, y luego también con Mike Yanguas y Franco Stupaczuk. Todo ello antes de sentarse en primera fila en la zona de autoridades junto al CEO Carraro para ver los partidos.

PUEDE INTERESARTE El hermano de Carlos Alcaraz gana el challenger sub-15 de Murcia y se hace viral por un puntazo

Todo ello ocurre después de Carlos Alcaraz sufriera un nuevo tropiezo inesperado en Miami, que se sumó a la derrota del año pasado en segunda ronda de este torneo, donde últimamente es incapaz de sacar su mejor nivel Lo que comenzó como un idilio entre el tenista y Miami, cuando el actual número 1 del mundo conquistó allí en 2022 el primero de los ocho Masters 1.000 de su carrera, se ha convertido en una pesadilla en las dos últimas ediciones.

Primero vino la más dolorosa, a manos del belga David Goffin (entonces número 55 del mundo), en el debut del murciano en el torneo. Él mismo aseguró más tarde que ese resultado le hizo "tocar fondo" y fue un punto de inflexión en su rendimiento.

PUEDE INTERESARTE Carlos Alcaraz se salta todos los protocolos con la Reina Sofía en Miami: de los dos besos al tuteo

Entre esa derrota y este domingo han pasado exactamente doce meses y un día, en los que el tenista ha disputado 15 torneos y ha ganado 9, entre ellos los Grand Slam de Roland Garros, US Open y Abierto de Australia.