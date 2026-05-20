Celia Pérez 20 MAY 2026 - 14:07h.

El empresario se ha pronunciado sobre presentarse a las elecciones a la presidencia

José Mourinho tampoco quiere a Pintus e iría al Real Madrid con su propio preparador físico

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Enrique Riquelme se ha convertido en uno de los nombres propios que rodean al Real Madrid. Después de que Florentino Pérez lo pusiera sobre la mesa en su rueda de prensa al hablar de un rival con "acento mexicano" al que acusó de estar moviéndose en las sombras para intentar quitarle el puesto y convocar elecciones, todos los focos se centran ahora en él. El empresario ya se ha manifestado públicamente en varias ocasiones y este miércoles ha sido la última de ellas.

Durante su intervención en el VII Foro Internacional del medio económico Expansión, Enrique declaró que le "encantaría" presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid, cuyo plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta este sábado, pero no confirmó nada. "No te voy a decir si hoy voy porque no lo sé; estamos trabajando, tenemos cinco días, trabajaremos de aquí hasta el sábado en preparar el mejor proyecto. Había cosas que veníamos trabajando. Si vamos, que me encantaría, será bajo una decisión ilusionante, desde el punto de vista deportivo también", señaló.

Además, habló de una "obligación ética y moral" de los socios del club blanco, que, según afirmó, tienen "la suerte de poder dar un paso adelante y exponer algo que pueda tener sentido y ser ilusionante, o dar un paso adelante en esa democracia".

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"Sabemos que es complicado, que son las normas y no tenemos derecho a quejarnos. Nos hemos metido en un charco por un tema de invitación a meternos en algo que no era para nosotros en ese momento, pero sí que hay una obligación ética y moral de dar un paso si se puede", dijo.

No obstante, comentó que, de presentarse y no ganar el proceso, espera que se tomen "algunas de esas ideas para mejorar la calidad del Real Madrid".

"Lo que no vamos a hacer es ser parte de una estructura democrática que no interesa a algunos de los socios, pero, si conseguimos crear algo ilusionante, que estamos cerca, a mí me encantaría. Aquí no habla Enrique 'Cox', sino la parte de aficionado y de ilusión. Veremos en los próximos días, seguimos trabajando", apuntó.