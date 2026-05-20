Qué es 'Free Human', el nuevo libro de Marcos Llorente donde explica su filosofía de vida

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAY 2026 - 14:15h.

El jugador del Atlético de Madrid ha creado una plataforma y ha publicado un libro donde explica sus rutinas

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Marcos Llorente ha dado un paso más allá en sus proyectos personales y ha creado una plataforma y publicado un libro donde explica su filosofía de vida y detalla las claves de sus rutinas. El jugador del Atlético de Madrid sigue con la idea de promover su estilo de vida y, ahora que la temporada del conjunto colchonero está a un encuentro de finalizar, el centrocampista ha hecho público en sus redes sociales la creación de la marca 'Free Human'. Además, la fundación del sello incorpora un libro escrito por el propio Llorente, que se puede adquirir en la página web, donde expone muchos de los hábitos que el jugador tiene en su día a día

Qué es 'Free Human', el último proyecto de Marcos Llorente

La nueva marca creada por Marcos Llorente tiene la idea de llevar más allá la filosofía de vida del centrocampista del Atlético de Madrid. 'Free Human' tiene una página web que contiene muchas de las herramientas que el jugador utiliza en su día a día para desarrollar sus hábitos: gafas para reducir la luz azul, una seda roja solar, films circadianos y bombillas de luz roja. También, el libro escrito por el propio Llorente y, en el vídeo que ha publicado el colchonero en sus redes sociales, explica para qué sirve y cuál es el objetivo.

"La idea de este libro era que fuese un manual para volver a sentirte un humano", asegura. "No necesitas leerlo en orden, simplemente me gustaría que esto estuviese en cualquier mesa y que fuese como un recordatorio". El jugador español ha aclarado que este libro no es el proyecto, es solo "la puerta de entrada". De esta manera, el centrocampista continúa con sus propósitos fuera del fútbol y, después de romper relaciones con la marca de gafas 'anti luz azul' que utilizaba, ha dado el paso y ha creado un marca por su cuenta.