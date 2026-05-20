Basilio García Jorge Liaño Sevilla, 20 MAY 2026 - 14:47h.

El grupo de inversión mexicano se cae de la operación y surgen serias dudas de que se concrete

El entorno de Ramos contacta con Valverde, Marcelino y Bordalás para el próximo año

Compartir







El Sevilla FC está en un periodo complicado que va a marcar su futuro más inmediato. La compraventa de la propiedad con el grupo de Sergio Ramos y Five Eleven Capital está acordada, pero en estos momentos se encuentra muy en el aire y no hay fecha para que se haga efectiva. La famosa firma en notaría no se ha producido ni está prevista en este momento, y es que se ha producido un acontecimiento que varía sensiblemente la hoja de ruta marcada la pasada semana.

De la mano del camero llegaban al club inversores de distintas nacionalidades, pero en estos momentos la relación con los inversores mexicanos se ha roto según ha podido conocer ElDesmarque. Así, a día de hoy no tienen el dinero disponible y buscan financiación para acometer la operación. En paralelo, los vendedores respetan la exclusividad que lidera el grupo hasta el día 31 de mayo.

PUEDE INTERESARTE Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

La clave de este momento de la negociación reside en las garantías de pago que debe presentar la parte compradora. Las partes acordaron los términos en las reuniones de la pasada semana, pero todo está supeditado a que los compradores aporten las garantías bancarias de que pueden afrontar el montante total de la operación, que asciende, quitada la deuda, a más de 275 millones de euros que irán a parar a las manos vendedoras. A eso, habría que sumar la asunción de esa deuda y la necesaria ampliación de capital que deben acometer una vez se hagan con la propiedad. En estos momentos, con esta variación en los planes de la parte compradora, parece muy complicado que pueda producirse.

Además, se han producido algunas variaciones con respecto a lo acordado la pasada semana, con la idea en principio de acelerar el proceso y que el traspaso de poderes se produjeraa lo antes posible. El próximo 31 de mayo expira el periodo de exclusividad del que gozan Sergio Ramos y Five Eleven Capital, siendo el último día hábil el viernes 29, y están trabajando a contrarreloj.

Las últimas etapas del proceso

El pasado lunes, un miembro del equipo jurídico que asesora a Sergio Ramos se personó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para acreditar la titularidad de las más de 86.000 acciones que entran en la operación, aproximadamente un 88% del capital social de la entidad, que asciende a 103.467 en su totalidad. Teniendo en cuenta las últimas juntas de accionistas, la cifra cuadra con los porcentajes de las familias que comandan el consejo junto al paquete americano (un 51% aproximadamente) y el que manejaba el grupo de Del Nido Benavente (un 37%).

De esas acciones, desde el punto de vista de la parte vendedora, ha quedado acreditada la titularidad de los vendedores, estando más de 73.000 libres de cargas. Sobre las pocas restantes pesan prendas y embargos, pero sus acreedores han manifestado que se levantarán para que queden libres de carga. De este modo, se cubre el mínimo acordado de un 60% de acciones libres de estas cargas.

Las nuevas condiciones

Con todo, se han redefinido algunas de las condiciones con respecto a la LOI que se firmó a finales de enero con el objetivo de facilitar la operación. La parte vendedora asume la mayor parte de las pérdidas del ejercicio en curso, no auditadas en el examen inicial de las cuentas, por lo que se produce una quita que dejaría el precio de venta en aproximadamente 3.200 euros por acción.

Como punto clave, la parte compradora no tiene que pagar el día de la firma en la notaría, pero sí se le solicita que den las garantías económicas de que son capaces de asumir el montante total de la operación. Además, se establecería un calendario de pago de dos años.

El quid de la cuestión está, pues, en esa obligación para Sergio Ramos y compañía de garantizar el total del capital que deben desembolsar, unas garantías que deben llegar desde una entidad bancaria de primer orden y que, en estos momentos, están totalmente en el aire y existen muchas dudas de que pueda concretarse la operación tal y como se había acordado.