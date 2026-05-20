Rafa Nadal y su relación con el dolor a lo largo de los años

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 14:58h.

Rafel Nadal estrena documental en Netflix y ElDesmarque ha podido hablar con el mallorquín

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Rafael Nadal vuelve a ponerse frente a las cámaras con un documental estrenado en Netflix, que repasa el tramo final de una carrera marcada tanto por los títulos como por el sufrimiento físico. En sus últimos años en el circuito, el mallorquín convivió con lesiones constantes, largos periodos de recuperación y la incertidumbre sobre cuánto más podría competir al máximo nivel, especialmente después de que los problemas en el pie, la cadera y el abdomen condicionaran sus apariciones y su rendimiento. Sin embargo, el propio Nadal siempre ha rechazado construir un relato victimista alrededor de su dolor: en una entrevista con ElDesmarque, sostiene que ha convivido con él prácticamente durante toda su trayectoria y que esa exigencia física formó parte natural de su manera de entender el tenis y la competición.

"Quiero enseñar, más que nada, un poquito mi historia más completa. Al final es mi día a día fuera de lo que es el foco que todo el mundo ve, que es la competición en las pistas. Me costó mucho tomar la decisión de hacerlo porque había declinado muchas opciones antes de aceptar esta. Me contactaron las personas adecuadas, el equipo adecuado, y terminé aceptando el reto… y aquí estamos", le cuenta Nadal a David Tejera para ElDesmarque.

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El dolor ha formado parte de la vida de Nadal prácticamente desde sus inicios. Aunque ahora, dice, "estoy bien", la realidad es que sus últimos años en el circuito fueron pura agonía. "He convivido con ello durante muchísimos años y por ello estoy intentando, a día de hoy, no exigirle a mi cuerpo más de la cuenta. Evidentemente, he vivido con dolor durante toda mi carrera y ha sido uno de los retos importantes para seguir desarrollando mi actividad profesional. Ha sido una piedra más en el camino, pero yo creo que la he tolerado bien, encontré siempre la manera de seguir adelante y el dolor, en general, no me hizo perder ni la esperanza ni la ilusión por seguir", confiesa el mallorquín.

Rafa Nadal y sus secretos respecto al dolor

Durante su última época, Nadal vivió momentos dramáticos. Uno que él mismo pone de ejemplo es el de Roland Garros en 2022. En ese torneo, el mallorquín llegó con un pie completamente dormido. "Bueno, la parte motora no, la parte sensitiva sí. Es un poco distinto, pero sí. El pie cuando te lo duermen por completo está ‘lelo’, mi pie no estaba ‘lelo’, lo que pasa que yo no lo sentía", apunta.

Ha sido, en definitiva, uno de los tenistas más señalados por las lesiones. "He tenido que estar sometido a muchísimos tratamientos durante toda mi carrera. He tenido que hacer muchas… infiltraciones. Todo el origen es el pie. Cuando tengo el problema del pie en 2005, que tengo que ponerme una plantilla muy agresiva, desestructura todo mi cuerpo y el origen de todos los problemas físicos durante toda mi carrera parten de ahí abajo. Pero, realmente, me permitió tener una carrera muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado y feliz por ello", zanja.