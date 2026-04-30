Redacción ElDesmarque Madrid, 30 ABR 2026 - 10:21h.

El trabajador tenía dos socios más que se encargaban de la venta y publicidad de los objetos robados

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La Rafa Nadal Academy de Manacor, uno de los proyectos deportivos y educativos más prestigiosos impulsados por Rafael Nadal que ha sacado perlas del tenis español como Martín Landaluce, se ha visto envuelta en una investigación por el robo de material deportivo dentro de sus instalaciones. El caso salió a la luz tras detectarse la desaparición de varias palas de pádel y raquetas de tenis, valoradas en miles de euros. La propia academia denunció los hechos, lo que permitió a la Policía Nacional iniciar una investigación que terminó señalando a un empleado con acceso a zonas restringidas. El trabajador no actuaba solo ya que tenía dos socios y la mayoría del material deportivo robado no ha sido recuperado.

¿Qué objetos han robado de la academia de Rafa Nadal?

Según La Mirada Crítica, la denuncia presentada por la dirección de las instalaciones decía que el primer indicio llegó con la desaparición varias palas de pádel y raquetas de tenis que iban a ser utilizados para premiar a los ganadores de los torneos que la academia organiza y celebra en sus pistas. Este material estaba almacenado de manera segura y solo podían acceder a él trabajadores del recinto. El detenido es uno de los encargados de la escuela y este sabía el código de acceso para llegar a zonas restringidas del lugar. La investigación ha revelado además que entre los objetos robados figuraba una raqueta de tenis firmada por Rafa Nadal, un artículo que, en caso de ser vendido, tendría un valor considerablemente alto. La mayor parte del material no ha sido recuperado todavía ya que el robo de este comenzó en diciembre de 2025 y se ha prolongado hasta hace relativamente poco, así que el paradero de muchos de esos objetos es desconocido.

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¿Cómo se descubrió al trabajador que ayudó a robar los objetos?

El encargado de la academia de Rafa Nadal no trabajaba solo ya que tenía dos socios que no pertenecían a la escuela y que no sabían los diferentes códigos de acceso para sacar objetos del almacén. Estos dos cómplices eran un hombre que se dedicaba a vender el material por plataformas de venta de objetos de segunda mano, que era quien realmente traficaba con las raquetas y palas robadas, y una mujer, que era la que hacía publicidad por redes sociales. El trabajador detenido no fue descubierto por las cámaras de seguridad, sino mediante un barrido informático donde se identificó quien había sacado los objetos de donde estaban guardados y además, un profesor de la academia se dio cuenta, al ser preguntado por una alumna que quería comprarse una raqueta, que se estaban vendiendo objetos pertenecientes a la escuela. La policía de Manacor ha detenido al encargado y ha imputado a sus dos socios ya que son los que han contado quien era el principal responsable.