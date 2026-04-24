El tierno momento de Rafa Nadal peloteando con su hijo en el Bernabéu

Fran Fuentes 24 ABR 2026 - 11:57h.

Que tiemple el cirtuito de aquí a unos años, que al pequeño se le ven maneras de buen tenista

Rafa Nadal defiende a Carlos Alcaraz y pone en valor sus éxitos: "No se le puede exigir más"

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Rafa Nadal vive una vida familiar desde su retirada del tenis profesional. El extenista se ha retirado ligeramente de los focos y ha priorizado una vida tranquila y mata el gusanillo del deporte jugando al golf, aunque nunca le faltan las ganas de apuntarse a un evento cuando tiene la posibilidad. Y así lo ha hecho en la pista de tierra batida que el Real Madrid ha montado sobre el césped del Santiago Bernabéu para que los tenistas entrenen durante las dos semanas que dura el Mutua Madrid Open. Aprovechando que el club blanco no jugará como local hasta el próximo 14 de mayo, el templo madridista se convertirá en uno de los epicentros del tenis durante los próximos días. De este modo el tenista, socio de honor del club blanco, se ha dejado caer por la pista e incluso ha jugado unos dobles con Jannik Sinner, Thibaut Courtois y Jude Bellingham.

Sin embargo, entre tanto peloteo también se le ha podido ver feliz, disfrutando junto a su familia. Especialmente adorable ha sido el momento que ha compartido con su hijo, entrenándole y viéndole golpear con una sonrisa de oreja a oreja. Un padre orgulloso y feliz, y un niño que no le da nada mal. Más de uno estará asustado viendo al pequeño golpear a derechas y al revés, pensando en la que se les puede venir encima como le dé a la raqueta tan bien como su padre.

La felicidad de Rafa Nadal tras dejar el tenis: "Poco más puedo pedir"

Más allá del momento, los medios oficiales del Mutua Madrid Open charlaron brevemente con Rafa Nadal, a quien se le pudo ver muy relajado peloteando con Bellingham: "Si ya no puedo pelotear con Jude es que estoy mal de verdad", bromeaba.

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Sobre el hecho de tener una pista de tierra batida en el Bernabéu, el manacorí se mostró encantado: "Me parece un gran día para el tenis, tener una pista en uno de los lugares más emblemáticos del mundo del deporte creo que es algo único. Para mí es un placer haber podido compartir un ratito con otros compañeros. Para el tenis es espectacular tener una pista aquí, en el Bernabéu nuevo. Estaba hecho para que pudieran ocurrir este tipo de cosas tan maraavillosas. Felicidades al presi y al Real Madrid también", agradecía.

Por último, reconoce que, jugando en el Bernabéu y con su familia cerca, no se puede pedir más: "Poco más. Estoy feliz. La vida me trata bien de momento. Poco más puedo pedir. Pasar unos días agradables en familia y vivir este momento con compañeros. Feliz, ojalá que el torneo sea un éxito durante estas dos semanas", sentenció.