Saray Calzada 23 ABR 2026 - 08:09h.

Rafa Jódar celebró a lo Bellingham su victoria en el Mutua y explicó de dónde viene su relación

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Rafa Jódar está siendo una de las revelaciones del tenis español en los últimos tiempos. El joven de 19 años debutó en el Mutua Madrid Open y lo hizo con una victoria sufrida ante De Jong. Después de ganar en tres set, la cámara se dirigió a él y le entregó el boli para que hiciera la típica dedicatoria. Sorprendió con lo que puso: "Hey Jude Vamooos". Eran unas palabras dirigidas al jugador del Real Madrid que se encontraba en la Caja Mágica disfrutando de su duelo junto a su madre y su pareja. Enfocaron al inglés y salió sonriendo tras el detalle del jugador.

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El origen de su relación con Bellingham

El madrileño no solo le dedicó esas palabras en la cámara, sino que cuando terminó el partido celebró su victoria abriendo los brazos simulando la celebración que hace Bellingham cuando marca. Por ello le preguntaron en 'El Partidazo de COPE'. "Le he visto al principio del segundo set y cuando he ganado se me ha ocurrido hacer eso. He tenido la oportunidad de hablar con él y de saludarle y es una persona excelente. Muy agradecido de que haya venido a verme".

Le preguntaron por el origen de esta relación. "En 2024, cuando gané el US Open júnior me invitaron a ver un partido en el Bernabéu para conocer a los jugadores. Al final del partido me dieron a elegir una camiseta para que me la firmaran todos los jugadores y elegí la de Jude Bellingham. Ahí es cuando le conocí. De hecho, hoy cuando hablaba con él me ha dicho que se acordaba justo de ese momento. Es una persona excelente", terminó diciendo al respecto.

Rafa Jódar explicaba cómo se había sentido en su debut en Madrid. "Es mi primer año todavía en el circuito. Estoy desarrollándome y también sabiendo cómo actuar durante los partidos. Es verdad que estos dos torneos en España son especiales para mí porque hay mucha gente que yo conozco que me viene a ver, pero yo en general soy una persona tranquila. Tampoco me gusta expresar mucho mis emociones. Pero sí que hay veces que en el partido no queda otra que expresar esas emociones. Yo creo que es bueno no tener todo ahí dentro y algunas veces si ganas un punto importante gritar e intentar que el público vaya contigo", comentó.