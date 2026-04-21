Qué tiene que pasar para que Carlos Alcaraz esté en Roland Garros

Saray Calzada 21 ABR 2026 - 07:36h.

Hay una prueba que dictará si Carlos Alcaraz puede o no estar en el próximo Ronald Garros

La imagen de Carlos Alcaraz con el antebrazo inmovilizado que preocupa y mucho

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Carlos Alcaraz ya confirmó que no podría estar en el Mutua Madrid Open y ahora su presencia en Roland Garros está en el aire. El murciano recibió un galardón en los Premios Laureus y ahí habló del bache de salud por el que pasa.

“Como he dicho, tenemos una carrera muy larga por delante, muchos años de buen tenis. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros, así que veremos cómo sale la prueba, a ella nos remitimos. Yo prefiero volver un poquito más tarde y volver bien, que volver un poco más pronto y volver mal. Hay que cuidarse que la carrera del tenista puede ser muy larga”, dijo Alcaraz al respecto de su lesión.

La prueba decisiva para Carlos Alcaraz

Es una prueba la que dirá si el tenista español luchará por uno de los grandes o no. Ángel García en 'El Partidazo de COPE' hablaba al respecto. "Es la vaina del tendón la que tiene inflamada. Tiene inmovilizada esa muñeca desde hace cuatro días. Esa prueba decisiva es una ecografía. Se hizo la primera nada más hacerse la lesión en Barcelona. En ese mismo momento ya se tomó la decisión de que Madrid era imposible, ya se intuía que Roma también era muy difícil y se soñaba con Roland Garros. Ahora el sueño parece un poco más lejano. Todo depende de lo que salga en esa ecografía de control, de si ha bajado la inflamación, de si esa vaina que protege al tendón está mejor. Roma es imposible y Roland Garros pinta feo", decía el periodista.

Comentaba que Alcaraz quiere soñar con que puede llegar a Roland Garros. "Es un torneo que ha ganado en las dos últimas ediciones y bien merece cierto riesgo, pero no un riesgo que le ponga en jaque el resto de la temporada y el resto de su carrera", terminó diciendo.