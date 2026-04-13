Fran Fuentes 13 ABR 2026 - 07:44h.

Pese a la derrota, el murciano solo ha tenido buenas palabras para el italiano tras perder en Montecarlo

Carlos Alcaraz se levanta y apunta al Godó: “Vamos a estar mejor”

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Jannik Sinner se impuso a Carlos Alcaraz por 6-7 y 3-6 en el Masters 1.000 de Montecarlo este domingo. Una derrota del tenista murciano que, para más inri, le arrebata el top 1 del ranking mundial. El italiano y el español prosiguen con su rivalidad encarnizada en las pistas, aunque parece que fuera de ellas son buenos amigos y se llevan bien. Para muestra, el momentazo que dejó el de San Cándido, que celebró la victoria tirándose a la piscina del hotel pese a que el día estaba bastante encapotado, cubierto de nubes, posibilidad de chubascos y vientos enrachados por encima de los 30 kilómetros por hora.

Aunque con recelo, Jannik Sinner se lanzó a una piscina como festejo por haber recuperado de nuevo el número 1. Y allí que estaba Carlos Alcaraz, pendiente de la peripecia y grabando con su móvil el momentazo. Ahora el tenista murciano tendrá en la memoria de su teléfono el vídeo del salto de su máximo rival para celebrar que le ha arrebatado el primer puesto del ranking.

La felicitación de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras la victoria

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El italiano logró su título más importante sobre tierra, el Masters 1000 de Montecarlo que estaba en poder de Carlos Alcaraz, al que arrebató también la condición de número uno del mundo tras vencer por 7-6(5) y 6-3. Tras el duelo, Sinner reconoció la importancia de regresar a la cima del ránking tras ganar el torneo más importante de su carrera en tierra.

"Vinimos aquí con la intención de disputar la mayor cantidad de partidos posible y obtener buenas impresiones antes de los próximos torneos importantes. Ambos tuvimos un gran nivel", reconoció el jugador italiano tras imponerse a Alcaraz.

"El resultado es increíble. Volver al número 1 significa mucho para mí... Estoy muy feliz de ganar un título importante en esta superficie; nunca lo había logrado antes y significa mucho para mí", insistió Sinner que atraviesa una impecable trayectoria desde que inició los MAsters 1000 en Indian Wells y Miami que ganó. "Me sentí cerca en los juegos que estaba al resto y sentí también que las pelotas nuevas me ayudaron. El cambio de pelota se produjo con el marcador 2-1, y simplemente intenté mantenerme concentrado", dijo Sinner que este lunes iniciará su semana 67 como número uno.

El choque contra Alcaraz fue el primero entre ambos desde noviembre, cuando Sinner se impuso en la final de las Finales ATP. Con su victoria en dos horas y quince minutos, el italiano se convirtió en el segundo jugador, junto a Djokovic en el 2015, en ganar Indian Wells, Miami y Montecarlo consecutivamente.