Andrea Esteban 12 ABR 2026 - 19:34h.

Alcaraz viajará a Barcelona para disputar el Conde de Godó

El puntazo de Carlos Alcaraz que le hizo ganarse los aplausos de Bublik, su rival

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Carlos Alcaraz ya cambia el chip tras la final del Masters 1000 de Montecarlo. El murciano, elegante tanto en la victoria como en la derrota, felicitó públicamente a Jannik Sinner por su triunfo y dejó claro su próximo objetivo: el Conde de Godó. Con el torneo de Barcelona en el horizonte, su plan es sencillo pero clave: viajar, recuperar energías y volver a competir al máximo nivel en tierra batida.

El reconocimiento a Sinner

Alcaraz volvió a demostrar su grandeza fuera de la pista con un discurso cargado de respeto hacia su rival. El español destacó el impresionante logro de Sinner, capaz de enlazar títulos de enorme nivel en una misma temporada: “Sólo un jugador había ganado Indian Wells, Miami y aquí el mismo año, y tú eres el segundo".

Un hito que hasta ahora sólo había conseguido Novak Djokovic, lo que pone en contexto el nivel actual del italiano. Además, Alcaraz celebró que Sinner pudiera levantar el título rodeado de su familia, subrayando la importancia del entorno en momentos así.

El propio Sinner también tuvo palabras para el murciano: “Gracias por llevarme al límite”, reconociendo la exigencia de una final marcada por las condiciones y la intensidad.

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Rumbo a Barcelona con un plan claro

Tras el esfuerzo en Montecarlo, Alcaraz ya tiene marcada su hoja de ruta. El español viajará a Barcelona para disputar el Barcelona Open Banc Sabadell, pero con una prioridad clara: descansar y recuperarse antes de volver a competir.

El murciano también quiso acordarse de su equipo tras la final: “No era el final que queríamos, pero hemos disfrutado tanto dentro como fuera de la pista. Vamos a estar mejor la próxima vez".

Con la gira de tierra en pleno desarrollo, el objetivo es mantener el nivel competitivo sin perder frescura física, clave en un calendario tan exigente. Barcelona será la siguiente parada para seguir creciendo… y volver a pelear por el título.