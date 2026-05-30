Alberto Bravo 30 MAY 2026 - 13:50h.

Sin las renovaciones de Aspas y Marcos Alonso ya hay más de 25 jugadores con contrato en vigor

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VigoEl Celta de Vigo ha cerrado una intensa temporada de 55 partidos. Los de Claudio Giráldez terminaron sextos en Liga, clasificándose para la Europa League. En esta competición cayeron eliminados en cuartos de final ante el Friburgo mientras que en la Copa del Rey solo llegaron a tercera ronda al perder en la tanda de penaltis ante el Albacete Balompié. Claudio Giráldez utilizó a un total de 35 jugadores. Muchos de ellos saldrán este verano para hacer hueco a los nuevos fichajes. La dirección deportiva, encabezada por Marco Garcés, tiene el objetivo de aligerar una larguísima plantilla que cuenta con casi 30 jugadores con contrato en vigor cuando se confirme la renovación de Marcos Alonso y el fichaje de Aleix Febas.

Acaban contrato este 30 junio un total de seis jugadores. Tras la renovación de Iago Aspas el club espera que Marcos Alonso continúe una temporada más. En A Sede son conscientes de que la renovación de Óscar Mingueza es un quimera mientras que no le presentarán una oferta a Joseph Aidoo, Mihailo Ristic y Franco Cervi. Además Fer López, cedido por los Wolves, termina su cesión. Se negociará su continuidad con el conjunto inglés.

A Vigo regresan tras su periodo de préstamo en distintos equipos un total de cinco futbolistas. Manu Sánchez, Unai Núñez, Carlos Dotor, Carles Pérez y Damián Rodríguez. De esta manera con contrato en vigor con el primer equipo hay un total de 27 jugadores.

Se trata de los porteros Andrei Radu, Iván Villar y Marc Vidal. Los defensas con contrato en vigor son Javi Rueda, Sergio Carreira, Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Manu Fernández, Yoel Lago, Unai Núñez, Carl Starfelt, Carlos Domínguez, Manu Sánchez. En mediocampo Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Miguel Román y Carlos Dotor tienen contrato.

En ataque son Iago Aspas, Pablo Durán, Ferran Jutglà, Borja Iglesias, Carles Pérez, Hugo Álvarez, Williot Swedberg y Jones El-Abdellaoui. Sin posibles refuerzos el Celta ya supera el número de licencias inscribibles sin contar con la continuidad de Marcos Alonso, lo que elevaría la cifra hasta los 28 futbolistas. Además el Celta tiene cerrado el fichaje de Aleix Febas, con lo que la nómina de jugadores con contrato en vigor asciende a 29.

A esa lista se les pueden sumar un buen número de integrantes del Celta Fortuna. Algunos tienen por contrato dinámica o ficha con el primer equipo la próxima temporada. El club está renegociando algunos aspectos de los mismos para que puedan continuar en el filial una campaña más. Otros como Hugo González, Coke Carrillo o Joel López deberán dar el salto al Celta o buscar una cesión si el club no corta sus contratos.

De esta manera Claudio Giráldez volverá a tener a más de 30 jugadores en plantilla en pretemporada. El técnico ha dejado claro en varias ocasiones que no es lo ideal. Además en el club quieren bajar el número de integrantes del primer equipo para que futbolistas como Pablo Gavián, Hugo Burcio, Andrés Antañón, Ángel Arcos u Óscar Marcos puedan ir sumando minutos de forma más regular.

Jugadores como Marc Vidal, Iván Villar, Manu Fernández, Carlos Domínguez, sin apenas minutos esta temporada, apuntan a salir en verano. Tampoco se cuenta, salvo cambio en la planificación, con el regreso de ninguno de los cinco jugadores cedidos. Con todos ellos se buscará hacer caja. El Levante UD quiere a Manu Sánchez y explora su continuidad. Unai Núñez podría continuar en el Valencia si se llega a un acuerdo económico. Su altísima ficha es el gran obstáculo para cerrar esta operación.

A Carles Pérez, en su último año de contrato, se le buscará una cesión ya que parece imposible que un equipo afronte un traspaso por el extremo catalán. Su ficha, que ha ido creciendo temporada tras temporada, solo está al alcance de un grande. Su rendimiento, tanto en Getafe como en el Aris Salónica ha sido muy deficiente. Carlos Dotor ha sido importante en el Málaga mientras que Damián Rodríguez ha ido de más a menos en el Racing de Santander.

El Celta deberá vender jugadores para cuadrar su presupuesto. Marián Mouriño estimó en unos 16 millones de euros la cantidad que debe entrar en el club para no presentar pérdidas. Ilaix Moriba, Williot Swedberg y Javi Rodríguez son los futbolistas con más valor en el mercado junto a un Miguel Román que se encuentra en el tramo final de la recuperación de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo.

El club, como es habitual en el mercado, escuchará ofertas por otros jugadores. Carl Starfelt, concentrado con Suecia para disputar el Mundial, o Hugo Sotelo entran en esa nómina de futbolistas cuya continuidad no está garantizada al cien por cien. Lo cierto es que en la previsiones del club está dar salida a una docena de jugadores para poder hacer espacio a los fichajes que ha demandado el cuerpo técnico.

En la 2026/27 va a ser muy complicado reducir la extensión de la plantilla a los 22 jugadores que desean en el club para dar cabida a los canteranos más prometedores del Fortuna. El reto para Marco Garcés es máximo. En estos meses de verano deberá acometer casi una veintena de operaciones entre salidas y llegadas para completar la plantilla con la que el Celta jugará por segunda temporada consecutiva la Europa League.