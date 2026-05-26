El Celta perfila el fichaje de Aleix Febas: acuerdo cerrado a falta de firma

Alberto Bravo 26 MAY 2026 - 16:02h.

El Celta tiene un acuerdo prácicamente cerrado con el centrocampista de 30 años

El Elche intenta retener a Aleix Febas con una última oferta

Compartir







VigoAleix Febas, con la prudencia que obliga cada mercado de fichajes donde las operaciones se pueden caer en segundos, será con casi toda probabilidad nuevo jugador del Celta de Vigo el próximo 1 de julio. La dirección deportiva celeste se movió con celeridad para dejar atado el fichaje del centrocampista del Elche CF con la carta de libertad. El acuerdo con el ilerdense es total y solo falta estampar su firma en un contrato que le vincule con la entidad viguesa las próximas temporadas.

El Elche CF ha intentando retener a un jugador clave en el esquema de Eder Sarabia. El futbolista, por el respeto que tiene a la entidad ilicitana, ha querido escuchar la última propuesta que el propio Christian Bragarnik pondría encima de su mesa. El presidente del Elche CF quería convencer al organizador para continuar en el equipo al que llegó procedente del RCD Mallorca en 2023.

Aunque desde la entidad celeste quieren ser prudentes con su fichaje lo cierto es que el acuerdo está perfilado para poder plasmarse en un contrato y firmarlo en las próximas semanas. Aleix Febas cumplirá un rol similar al que tenía Fran Beltrán antes de apostar por su salida destino al Girona FC. Este curso ha disputado 3.166 minutos en 36 partidos en los que ha anotado dos goles y dado dos asistencias.

En el club vigués su perfil gusta mucho. Por supuesto su contratación también está avalada por el cuerpo técnico liderado por Claudio Giráldez. Su fichaje, pendiente de firma, encaja en la política de la actual dirección deportiva de buscar refuerzos con la carta de libertad y de rendimiento inmediato para complementar una plantilla formada en su mayor parte por jugadores formados en A Madroa.

Aleix Febas se incorporará, una vez que firme su contrato, a la pretemporada del Celta que arrancará el próximo 6 de julio. El catalán deberá competir con jugadores como Ilaix Moriba, Matías Vecino, Miguel Román, Hugo Sotelo, Damián Rodríguez, Hugo Burcio o Andrés Antañón por un puesto en mediocampo. Se espera que alguno de ellos salga del equipo vía traspaso este verano al estar obligado el club a ingresar alrededor de 16 millones de euros para cuadrar su presupuesto.