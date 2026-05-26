Celia Pérez 26 MAY 2026 - 15:49h.

La capitana finaliza contrato este mes de junio

La marcha de Mapi León del FC Barcelona femenino esconde algo mucho más importante y Alexia Putellas puede ser la siguiente afectada

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El Barcelona afronta este miércoles el último partido del curso en el estadio Johan Cruyff ante la Real Sociedad en un encuentro que será el penúltimo para Alexia Putellas. Tras 14 temporadas vistiendo la elástica culé y conquistándolo todo, la capitana pondrá fin a su trayectoria en Can Barça una vez finalice la presente temporada, tal y como ha desvelado Manu Carreño en ElDesmarque.

"Podemos confirmar en ElDesmarque, aunque no es oficial todavía, que Alexia Putellas va a anunciar en las próximas horas que se marcha del FC Barcelona a final de temporada", ha señalado el presentador este mediodía sobre el futuro de la jugadora.