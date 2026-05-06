Redacción ElDesmarque Madrid, 06 MAY 2026 - 10:34h.

Mapi León dejará el FC Barcelona a final de temporada y se machará al London City

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Mapi León ha rechazado la oferta de renovación del FC Barcelona y dejará el conjunto catalán a final de temporada. La defensa central fichará por el London City de la Women's Super League y su salida ha hecho que salten las alarmas en el Camp Nou. La zaragozana no es la primera jugadora importante del Barça que sale con destino Inglaterra ya que hace unos años Mariona Caldentey hizo lo mismo para marcharse al Arsenal. El poder económico de la mayoría de equipos de la primera división inglesa está haciendo que grandes nombres del fútbol femenino español se replanteen sus situaciones contractuales y tomen la decisión de marcharse al país británico. La siguiente podría ser Alexia Putellas.

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El FC Barcelona femenino no puede pagar los salarios que ofrece la Women's Super League

La situación económica del FC Barcelona está provocando que el equipo de fútbol femenino sea uno de los más afectados. El problema de Joan Laporta y el conjunto catalán con el Fair Play financiero es una amenaza latente para muchas secciones del combinado barcelonés y la fuga de estrellas del equipo entrenado por Pere Romeu sigue ocurriendo. No es algo del presente ya que el verano pasado salieron hasta seis jugadoras por motivos personales o decisiones del club, pero con el mismo denominador común: el problema económico. Los equipos de la Women's Super League, con un poder económico mucho más grande que los clubes españoles, están al tanto de esto y el Arsenal ya fichó a Mariona Caldentey hace algunas temporadas. El siguiente fichaje en conocerse, y parece que no será el último, ha sido el de Mapi León por el London City tras rechazar la oferta de renovación del Barça.

La siguiente en marcharse del FC Barcelona femenino podría ser Alexia Putellas

La siguiente estrella del FC Barcelona femenino que podría abandonar el conjunto catalán es Alexia Putellas. La jugadora culé ha parado por completo su renovación y las ofertas de equipos de la Women's Super League con salarios que el Barça no puede pagar, están encima de la mesa. La de Mollet del Vallés acaba contrato en junio y el Barcelona ya se está preparando para su adiós.

Tras el partido de Champions contra el Bayern de Munich donde marcó gol, la dos veces balón de oro habló sobre su situación en el conjunto catalán y su imagen con los ojos llorosos después de ser cambiada. "Ha sido una semana en la que lo he pasado un poco mal y al ver el cambio me han salido las emociones que llevo aguantando toda la semana. No es malo mostrarlas”, dijo.