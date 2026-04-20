Diego Páez de Roque 20 ABR 2026 - 15:48h.

Irene Arias ha impulsado la iniciativa 'El fútbol, lo que nadie ve'

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Mucha gente envidian sus vidas, pero detrás del glamour hay una realidad que prácticamente nunca se cuenta de las mujeres de futbolistas de élite. Sus vidas están sujetas a cambios constantes con traslados obligatorios, que dependen de la situación laboral de sus parejas, mucha presión y una profunda soledad.

Irene Arias, hija del que fuera jugador del Valencia Ricardo Arias y mujer de Luis Miguel Loro, exjugador profesional y actual entrenador, ha puesto en marcha una iniciativa para ofrecer un "servicio de apoyo emocional" a las mujeres de los futbolistas.

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'El fútbol, lo que nadie ve'

Irene Arias ha explicado su iniciado titulada 'El fútbol, lo que nadie ve', donde buscará acompañar a las mujeres vinculadas al mundo del fútbol para que dejen de ser "la mujer de" y sean ellas mismas, en el programa de Telecinco Vamos a ver.

"Hay muchos tipos de futbolistas con diferentes status. Se asocia mucho la vida de los futbolistas al dinero y el tiempo. En 46 años de vida y toda la experiencia que he podido atravesar como hija y mujer de futbolista y ahora mujer de entrenador, el dinero que tengas en tu cuenta bancaria no te exime de sufrir problemas de salud mental y de sentirte incomprendida", comenzó explicando Irene Arias.

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La creadora de esta iniciativa mencionó que la imagen que se tiene de la vida de una mujer de futbolista es la pública que se expone en medios de comunicación o redes sociales, pero "cuando entran por la puerta de su casa y los focos se apagan, es una vida totalmente diferente que la gente no conoce".

Irene Arias quiso dejar claro que no se consideran víctimas y son conscientes de que son mujeres muy privilegiadas. "Si bien es cierto que también vivimos una serie de sacrificios y circunstancias que el resto de personas no conocen".

El proyecto 'El fútbol, lo que nadie ve' surgió de una necesidad que tuvo Irene a nivel personal, donde no ha contado con esa ayuda, y se ha convertido en una necesidad de ayudar a otras personas a sentirse valoradas, apoyadas y no juzgadas.

"Es un acompañamiento en el que ellas se ponen en contacto conmigo y vemos las necesidades de cada mujer. Es un contacto en el que ellas 'se desnudan y se abren', porque ninguna siente que tenga ese derecho de hablar de lo que le pasa porque se sienten juzgadas", mencionó.

Irene siempre ha trabajado y ha sido independiente de lo que hiciese su marido como futbolista y ahora como entrenador. "Que tu marido se dedica a lo que le gusta no te exime de que pases algunas serie de dificultades, sobre todo en la salud emocional. Somos unas privilegiadas, pero esa vida termina muy pronto. Con 35-37 años, se 'jubilan' y comienzan una vida totalmente nueva en la que te tienes que reincorporar a la vida laboral", concluyó Irene Arias.