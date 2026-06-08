Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 09:50h.

La Selección Española jugará su último encuentro amistoso seis días antes del primer partido del Mundial frente a Cabo Verde

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La cuenta atrás para el Mundial 2026 entra en su recta final. Después de varios días de concentración y de disputar el primer amistoso frente a Irak, la Selección Española jugará su último partido de preparación antes de la Copa del Mundo contra Perú. El equipo de Luis de la Fuente tendrá el último ensayo seis días antes del fuego real, que comenzará el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 frente a Cabo Verde.

La Roja llega a la cita contra Perú con el objetivo de afinar sensaciones después de un primer test algo descafeinado frente a Irak, donde la Selección Española, con varias bajas, no tuvo la pegada ni el juego combinativo tan característico de los de Luis de la Fuente y eso hizo que el encuentro acabara 1-1. El técnico español, que utilizó varios jugadores que no irán al Mundial, podrá realizar una prueba más próxima a lo que será el torneo de selecciones en el partido contra Perú.

¿Cuándo se disputa el España - Perú: el último amistoso antes del Mundial 2026?

El partido de preparación entre España y Perú se disputará en la madrugada del lunes 8 de junio al martes 9 de junio. El pitido inicial será a las 4:00h en horario peninsular español, lo que supondrá un aperitivo antes de los horarios tan especiales que tendrá la Copa del Mundo 2026. Por ejemplo, el tercer y último encuentro de la fase de grupos de la Selección Española frente a Uruguay tendrá una hora de comienzo similar (2:00h), así que los aficionados pueden ir preparándose para lo que será un Mundial algo distinto en cuanto a horarios.

¿Dónde ver el España - Perú: el último amistoso antes del Mundial 2026?

El encuentro entre España y Perú se podrá ver en abierto por La 1 (TVE) y por su página web, RTVE Play. Además, podrás seguir la información sobre el partido en directo a través de la web de ElDesmarque.