Cientos de aficionados han recibido al lateral en su ciudad natal

Fabián Ruiz y Gavi reciben su peso en tomates en Los Palacios: ¿cuánto pesa cada jugador?

Compartir







Pedro Porro ya tiene homenaje en Don Benito. El campeón del mundo con la selección española ha sido recibido este jueves en su ciudad natal, donde cientos de aficionados le han mostrado su cariño. Allí, desde el escenario, ha recibido todo tipo de mensajes, se ha mostrado agradecido a la ciudad, ha colocado la medalla a su abuelo y se ha despedido con el puño en alto y como una auténtica estrella de rock.