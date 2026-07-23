Fran García se gana a su nueva afición: se queda sólo varios minutos para firmar a todos los béticos

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUL 2026 - 09:34h.

El lateral izquierdo disputó 28 minutos frente al Recreativo de Huelva

El gesto de la afición del Betis con el Recreativo de Huelva que aplaudió todo el Colombino

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Fran García continúa dando sus primeros pasos como futbolista del Real Betis después de llegar este verano procedente del Real Madrid. El lateral izquierdo volvió a tener minutos en el segundo amistoso de la pretemporada verdiblanca, que terminó con victoria por 0-1 frente al Recreativo de Huelva, y fue protagonista de una de las imágenes más destacadas de la noche una vez finalizó el encuentro.

Fran García se dio su primer baño de masas con los aficionados del Real Betis

Manuel Pellegrini dio entrada a Fran García durante la segunda mitad y el lateral disputó 28 minutos en un partido que permitió al Betis seguir sumando sensaciones positivas en la pretemporada a menos de un mes de empezar LALIGA EA Sports. Sin embargo, el momento más destacado del exmadridista llegó cuando el árbitro señaló el final del encuentro. El defensa decidió acercarse a donde se encontraban los aficionados béticos y permaneció allí durante varios minutos atendiendo una a una las peticiones de los seguidores.

El futbolista firmó varios autógrafos y posó para fotografías, especialmente con los más jóvenes, que esperaban junto a la grada para conocer de cerca a uno de los fichajes del verano. El gesto no ha pasado desapercibido y ha sido recibido con halagos por parte de la afición verdiblanca en redes sociales. En apenas unos días como jugador del Betis, Fran García ya quiere ganarse a una nueva afición que espera mucho de un jugador proveniente de Real Madrid

La escena puso el broche final a una noche positiva para el conjunto de Pellegrini, que sumó su segunda victoria de la pretemporada y continúa preparando una campaña en la que el club ha reforzado varias posiciones, como la portería y el lateral izquierdo. con el objetivo de seguir compitiendo por los puestos europeos y dar una buena imagen en la Champions League.