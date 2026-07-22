Un nuevo contexto inusual para Nelson Deossa en el Betis

Álvaro Borrego 22 JUL 2026 - 21:58h.

El colombiano repitió como delantero centro, en los que pudieron ser sus últimos minutos como jugador del Real Betis

La última hora de la salida de Nelson Deossa del Betis y las negociaciones con Vasco da Gama

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Nelson Deossa vivió este miércoles los que pudieron ser sus últimos minutos como futbolista del Real Betis. Como ya ocurriera en el primer amistoso de la pretemporada, la suya fue una de las grandes sorpresas de la jornada, dado que Manuel Pellegrini decidió volver a apostar por el colombiano como referencia ofensiva del equipo. Una posición inusual para el jugador, que sorpresivamente marcó diferencias ante el Sportfreunde Lotte, logrando uno de los goles del triunfo, aunque contra el Recreativo de Huelva la exigencia fue un tanto mayor. Ese nuevo contexto como delantero centro le obligó a dar un paso atrás para sentirse más cerca de la pelota. Se le notó incómodo, aunque no desentonó cuando le tocó jugar de espaldas, aunque sin apenas ocasiones claras.

Un rol cuando menos llamativo pero propiciado por las urgencias, dado que Cucho Hernández sigue de vacaciones, Aitor Ruibal anda recuperándose de su lesión, Gonzalo Petit se quedó en el banquillo de inicio y el Real Betis aún trabaja (con paciencia) la llegada de un segundo ariete. Todo ello mientras se termina de concretar su fichaje por el Vasco da Gama, que podría terminar de materializarse antes de concluir la semana.

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Este martes ya explicamos en ElDesmarque que desde el Real Betis siguen transmitiendo tranquilidad absoluta. La entrada de una nueva propiedad en el Vasco da Gama trae consigo innumerables cambios en la sociedad, que debe ponerse al día tanto en términos económicos como deportivos e institucionales, sobre todo teniendo en cuenta la inestabilidad legal que se generó, por lo que ese contexto implica que las cosas vayan más lentas de lo normal.

Las fuentes consultadas señalan que esto se trata de algo habitual en los mercados y más en una operación de esta envergadura, en la que se negocian un sinfín de cláusulas, aristas y letra pequeña. El Real Betis trata con normalidad todo este escenario. Tiene la sartén por el mango, habida cuenta que Nelson Deossa cuenta con otras propuestas importantes, lo que le da una postura de fuerza en la negociación. En cualquier caso, la operación sigue su curso. Tanto que desde el club transmiten optimismo y confianza absoluta por poder cerrarla, sea más pronto o más tarde. Sin ir más lejos, es la única salida cercana a concretarse a día de hoy.

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Desde el Real Betis señalan que la negociación sigue su curso, más allá de ese retraso por los obstáculos burocráticos del Vasco da Gama que retrasan el proceso, y una vez definido el grueso de la operación solo resta "definir" la misma para darle cierre. Una operación que alcanzaría los 12.5 millones entre fijos y variables.