Pablo García y Nelson Deossa brillan con mensaje a Pellegrini en el estreno del Betis

Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 18:23h.

El Real Betis arranca la pretemporada con 0-3 ante el Sportfreunde Lotte

Nelson Deossa ya juega a despedirse del Betis: "Sin llorar"

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El Real Betis ha conseguido vencer en su primer partido de pretemporada al Sportfreunde Lotte por 0-3 en un amistoso disputado en tierras alemanas en el que se han reivindicado varios futbolistas. Entre ellos destacan dos futbolistas que han estado en la rampa de salida durante el presente verano como Pablo García y Nelson Deossa, autores de los tantos verdiblancos.

El de Parque Alcosa anotó dos goles con los que pujar por un sitio en la plantilla bética de cara a esta 26/27 después de que Pellegrini apenas le diera regularidad durante la temporada pasada. Por su parte, el colombiano está más fuera que dentro del club con una oferta importante del Vasco da Gama pendiente y aprovechó para dar un golpe sobre la mesa participando en el primer tanto y provocando el penalti que él mismo transformaría para el segundo.

La crónica del Sportfreunde Lotte-Real Betis

El encuentro lo dirigió desde el banquillo en segundo entrenador bético, el argentino Rubén Cosuillas, ya que el chileno Manuel Pellegrini abandonó anoche, por motivos personales, la concentración que la plantilla verdiblanca ha concluido con este amistoso en Klosterpforte (Alemania).

La primera mitad concluyó sin goles pese al neto dominio bético, que hizo valer la diferencia de nivel contra un rival de la cuarta división germana y generó peligro por la banda derecha, por donde dos canteranos, Ángel Ortiz y el ghanés Kwame Sosu, se entendían a la perfección.

Los dos remates más aviesos, sin embargo, los realizó el lateral zurdo Fran García, que debutaba con el Betis tras su reciente fichaje y ensayó un disparo a bote pronto que rozó un poste y un trallazo desde el borde del área muy centrado, pero tan potente que el portero local tuvo que detener en dos tiempos.

En el primer minuto del segundo periodo, Pablo García inauguró el marcador con un zurdazo raso desde la posición de extremo derecho, al culminar una bonita acción combinatoria entre Iván Corralejo e Iker Losada.

Poco después, Deossa incurrió por el carril del '10' para plantarse delante del portero y provocar un penalti que él mismo transformó, y la cuenta la cerró Pablo García en el minuto 80, después de una galopada de Marc Bartra, que robó en el centro del campo para trasladar el balón hasta el área local.

Los béticos alinearon de inicio a Valles; Ortiz, Llorente, Valentín Gómez, Fran García; Marc Roca, Rica; Sosu, Fornals, Riquelme; y Petit. También jugaron Guilherme; Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Bernal, Deossa; Pablo García, Corralejo, Alonso; y Losada.