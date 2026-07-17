María Trigo Sevilla, 17 JUL 2026 - 16:17h.

Nuevo vídeo del club sobre el verde, la esperanza y su segunda equipación de la temporada 26/27

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El Real Betis anunció este jueves cuál iba a ser su segunda equipación para la temporada 26/27, una camiseta cuyo mensaje ha terminado llegando a medios internacionales. Y es que el vídeo con el que la presentó reúne una cantidad de requisitos acordes a lo que representa esta nueva indumentaria con la que rinde homenaje a la Semana Santa de Sevilla, con dos tonalidades distintas de verde y detalles dorados por la Esperanza Macarena y la Esperanza de Triana. Además, el spot se grabó en la casa de Sandra Peña, aficionado verdiblanca que se quitó la vida con sólo 14 años. Por ello, incorpora, en la parte interior del cuello, el título "Verde Esperanza", un mensaje vinculado a la nueva campaña de prevención contra el acoso escolar puesta en marcha por la Fundación del club en colaboración con la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE).

El nuevo vídeo del Betis

A raíz de todo lo que se ha generado, ahora el club verdiblanco ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que hace una nueva referencia a la camiseta y a lo que significa el verde. Un mensaje en el que aparecen diferentes imágenes, entre ellas las de varios jugadores de la actual plantilla posando ya con esta equipación que van a lucir en los próximos meses.

"Y recuerda una cosa, donde haya verde siempre habrá esperanza. No me pregunten por qué, tampoco quiero saberlo, ni tratar de convencerte, pero cuando hablamos de colores siempre habrá uno que resalte sobre el resto. Ese es el verde, nuestro verde, el verde de la esperanza, del equipo de nuestra ciudad, el verde de nuestro Betis. Es mucho más que una camiseta, es nuestro motivo de orgullo, nuestra piel, nuestra tradición, nuestra familia. Es mucho más que un color, es nuestro Betis, porque recuerda una cosa, donde haya verde siempre habrá esperanza", dice el vídeo que puedes ver a continuación.