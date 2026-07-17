Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 15:12h.

Gil Marín confirma su buena relación con Joan Laporta pero le advierte

Simeone reacciona a las palabras de Gil Marín sobre el 'caso Julián Álvarez' en redes

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Este viernes, el Atlético de Madrid ha publicado una entrevista al CEO del club, Miguel Ángel Gil Marín, en la que ha tratado numerosos temas de la actualidad del club sin poder obviar el futuro de Julián Álvarez ante la presión desde el Barça. Tras confirmar que la entidad colchonera no quiere negociar por el argentino, ha mandado otro mensaje directo a Joan Laporta destapando su estrategia y el "circo" que tiene montado entre los culés.

"Mi opinión es clara y la voluntad del club es clara. Se lo hemos manifestado al jugador y a la gente y al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguid contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita: no queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", comenzó el directivo rojiblanco aclarando la situación desde el inicio.

Tal y como también confirmó Joan Laporta, los dos directivos mantienen una buena relación personal pero Gil Marín le ha dejado un dardo culé destapando su estrategia para el "circo particular" que tiene montado en Can Barça: "Conozco a Joan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados y para su circo particular y no me ofende. Tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él y le dije claro que, por favor, que lo deje estar: 'No lo queremos vender y no lo vamos a vender, deja de insistir', pero él mantiene esta situación en parte porque le gusta".

"Es frívolo y le encanta mantener esta relación con los aficionados y con medios pero hay que saber perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada. Pero no obstante, le gusta mantener ese juego con aficionados y con medios y, lo peor de todo, con el mismo Julián", insistió.

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Gil Marín confía en la reconciliación de Julián Álvarez con la afición

En cuanto a Julián Álvarez personalmente, Gil Marín confía plenamente en el futbolista y en que volverá a ser el mismo vestido de colchonero: "Lo cierto es que conocemos a Julián. Le hemos tratado durante estas dos temporadas y no tenemos ninguna duda de su calidad humana y condición de profesional. Julián ha estado mal asesorado desde que terminó la temporada y eso, de alguna manera, es lo que a mí me permite pensar que su rendimiento y su comportamiento va a ser el mismo que ha tenido hasta ahora: de un muy buen jugador, de un buen tipo y de un buen profesional".

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Por último, no está preocupado por la mala imagen que se ha ganado con sus palabras entre la afición madrileña y confía en que, tal y como pasó con Griezmann, vuelva a haber una comunión: "Yo creo que tanto jugador como aficionados lo tienen muy fácil: todo depende del comportamiento y, por supuesto, del rendimiento del jugador, pero el aficionado del Atlético de Madrid sabe exactamente lo que quiere. Quiere jugadores comprometidos y que ofrezcan rendimiento. Por eso, creo que el sueño de cualquier aficionado del Atlético de Madrid y el mío en particular es ver a Julián marcando goles para el Atlético de Madrid y consiguiendo títulos para el Atlético y creo que se va a dar".