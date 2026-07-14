El Barça hará un segundo intento para fichar al delantero del Atlético

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Julián Álvarez sigue siendo una prioridad para el FC Barcelona. Tras las palabras del jugador en pleno Mundial admitiendo su deseo de salir del Atlético de Madrid, el club catalán está llamado a dar un paso adelante y realizar una segunda oferta para intentar firmar al argentino, cuyo deseo no es otro que vestir de azulgrana. En el Metropolitano no están dispuestos a facilitar la operación y la tensión entre los clubes es evidente, más aún tras el cruce de tweets en las redes sociales y la denuncia a la FIFA por parte del cuadro rojiblanco, pero en la Ciudad Condal no quieren dejar de lado una operación que consideran estratégica.

El Barça ya envió una primera oferta al Atlético que rondaba los 100 millones de euros y obtuvo un 'no' por respuesta, pues entendían en la capital que estaba lejísimos de sus pretensiones. De hecho, su respuesta fue tajante: o pagas los 500 millones de euros de la cláusula de rescisión, o nada. Aún así, en el Camp Nou se mantienen optimistas y harán un segundo intento para firmar al delantero lanzando una segunda oferta que intente convencer a los rojiblancos.

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El plan del Barcelona con el fichaje de Julián Álvarez

Según informa el Diario As, la idea del Barcelona es presentar una segunda oferta por Julián Álvarez cuando acabe el Mundial. Es decir, que será a partir de la próxima semana, dependiendo también de lo que suceda con Argentina en estos últimos partidos del torneo. En caso de cerrar la operación, la prioridad pasaría por firmar al delantero antes de que se tenga que incorporar a las órdenes de Simeone en Majadahonda, algo que en teoría debería suceder en los primeros días de agosto. Esas son las fechas claves para intentar cerrar su fichaje.

Eso sí, Joan Laporta ya advertido de que "la oferta es de una cuantía muy importante, pero no será ilimitada en el tiempo", intentando meter presión a un Atlético que, pese a todo, tiene la sartén por el mango. La primera propuesta del Barça resultó irrisoria para los intereses rojiblancos, que mantienen su deseo de seguir contando con el futbolista, aunque la situación no se antoja sencilla y parece difícil que salga por menos de 150 millones. Mientras tanto, en Inglaterra apuntan al Arsenal como uno de los clubes que podría dar un paso adelante por el delantero durante los próximos días.