Javi Rayo 13 JUL 2026 - 17:13h.

El Atlético querría a Ferran Torres pero sin pagar ni un sólo euro al FC Barcelona

Por qué ha ido Ronald Araujo a la Ciudad Deportiva y cuándo se incorporan los internacionales del Barcelona

Compartir







Ferran Torres está 100% centrado en ayudar a llevar a la Selección Española a la segunda final de un Mundial de su historia. Sin embargo, el futbolista valenciano sigue protagonizando la actualidad del mercado de fichajes. Tras sonar como futurible para el PSG y salir una información sobre una cláusula secreta en su contrato con el Manchester City, ahora es el Atlético de Madrid el que aparece como interesado para hacerse con sus servicios.

PUEDE INTERESARTE Las cuatro nuevas perlas de Hansi Flick en la pretemporada del Barça, de Shane Kluivert a Xavi Espart

Ferran Torres, ¿rumbo al Atlético?

Según revela el periodista Jordi Basté en RAC1, el Atlético de Madrid está muy interesado en hacerse con el fichaje de Ferran Torres. Mateu Alemany -director deportivo rojiblanco- le conoce muy bien de su etapa en el FC Barcelona y sería el principal interesado en vestir al internacional español de rojiblanco. Eso sí, sin pagar ni un sólo euro.

Según la citada información, Mateu Alemany habría iniciado ya conversaciones con los agentes de Ferran Torres proponiéndole que no salga del FC Barcelona este verano, que agote su contrato con la entidad blaugrana y que llegue al Atlético de Madrid dentro justo de un año ¿Y la recompensa? Una suculenta prima de fichaje a cambio de fichar por el conjunto del Cholo Simeone. Todo ello en plenas negociaciones por Julián Álvarez.

Pese a todos los rumores de salida, el FC Barcelona sólo piensa en renovar a Ferran Torres y hacerlo cuanto antes. El internacional español, consciente del interés despertado en otros clubes, estaría pensando en subir sus pretensiones económicas. Un punto que podría separarle de su actual club. Sea como fuere, Ferran Torres está citado para incorporarse al club azulgrana -al igual que el resto de futbolistas mundialistas- y de momento su futuro más cercano pasa por volver a vestir los colores blaugranas. Eso sí, tendrá hasta principios de septiembre para poder cambiar de equipo.