El Barça se plantea la venta de Ferrán Torres tras descubrir el interés de equipos top

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 13:03h.

El valenciano vuelve a estar en el punto de mira a la espera del caso Julián Álvarez

Ferran Torres deja en el aire su futuro en el Barcelona tras el interés del PSG: "Me veo jugando contra Cabo Verde"

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El destello de Ferrán Torres en la victoria de España ante Portugal en el Mundial 2026 revela una rendija en el mercado para el atacante valenciano del FC Barcelona. Con ofertas encima de la mesa para salir, el '7' está en una situación delicada como único delantero en la actual plantilla blaugrana a la espera de saber qué va a pasar con Julián Álvarez, y eso puede cambiar la película de cara a la temporada 26/27.

El periodista Florian Plettenberg, experto en traspasos en Sky, desliza que Roony Barghji puede dejar el Barcelona este verano, pero se guarda un bombazo para romper con el molde de Hansi Flick. Según su información, Ferrán Torres tiene la puerta de salida entreabierta con un futuro por definir, ya que ha recibido varias propuestas de equipos top, por lo que su situación se está analizando al detalle por parte del conjunto culé.

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La primera reacción es lógica, actualmente parece imposible imaginar al Barcelona aceptando una oferta por Ferrán en este momento del mercado de fichajes, porque es su único gran referente de ataque. El culebrón Julián Álvarez puede ser el metrónomo para tomar decisiones pero todo apunta a que va a ser un tira y afloja constante que está lejos de finalizar, lo que puede prolongar otras operaciones tanto de salida como de entrada en Can Barça.

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La cuestión principal para Ferrán Torres pasa por su cabeza y el rol que quiere tener en el FC Barcelona si de verdad tiene a clubes importantes de Europa detrás de él. Sobre todo porque no va a tener las mismas oportunidades en el XI titular como la pasada temporada, donde su actuación como suplente de un Lewandowski con 37 años le dejó bastantes opciones para brillar.

Si llega Julián Álvarez para ocupar el puesto del '9', Ferrán va a pasar a un claro segundo plano. Dentro de ese rol es uno de los mejores jugadores de la élite cuando está en forma, y ahí está la montaña rusa del valenciano, una ruleta rusa constante en la cual puede anotar un hattrick en 20 minutos o pasar desapercibido en el terreno de juego.

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El fichaje de Adeyemi también le puede cerrar puertas a Ferrán con el consiguiente beneficio económico para el club blaugrana, porque si alemán y sale el internacional español, las cuentas funcionan. Por no hablar de que si ambos se mantienen en la plantilla, el ex de Valencia y Manchester City apenas tendría alternativas para jugar caído a banda como ha hecho otras tantas veces en temporadas anteriores. Con Raphinha, Gordon, Lamine Yamal y Adeyemi apenas hay oportunidades con dos jugadores por puesto.