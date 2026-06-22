Ferran Torres ya es el valenciano más internacional, aunque nunca lo fue como che

Debutó con España un mes después de salir del Valencia CF

Todos los valencianistas que jugaron con España

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ValenciaEl jugador de Foios (Valencia) Ferran Torres ya es el jugador de la Comunitat Valenciana con más partidos con España tras haber participado este domingo en el segundo partido de la selección en el Mundial ante Arabia Saudí (4-0) y acumular 59. La paradoja es que ninguno de ellos lo ha hecho como jugador valencianista, el club de su vida y que le dio la alternativa. La gestión de Anil Murthy, bajo la supervisión de Peter Lim, hizo que en agosto de 2020 se marchara traspasado al City con el que empezó su andadura internacional. Nacido el 29 de febrero de 2000 y formado en la cantera del Valencia, debutó con España en septiembre de 2020 a los 20 años; justo después de salir del Valencia CF, y ha marcado hasta ahora 24 goles. Este domingo, el exjugador del Manchester City y actual jugador del Barcelona también llegó a marcar pero fue anulado por fuera de juego. Por desgracia para los intereses valencianistas, el de Ferran Torres un modelo que se ha repetido en los últimos años (Carlos Soler es el ejemplo).

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El caso de Raúl Albiol

El caso es que, con su aparición en este encuentro, en el que Ferran Torres comenzó en el banquillo y en el que sustituyó en el descanso a Oyarzabal, el de Foios suma con España 59 partidos, uno más que acumuló el defensa Raúl Albiol, que encabezaba la lista hasta el inicio de este Mundial. Raúl jugó únicamente 16 partidos como valencianista; los otros 42 fueron ya defendiendo la camiseta che.

El podio de los jugadores valencianos con más partidos con España lo completa otro ex del Valencia CF como es David Albelda, que jugó 51 compromisos con el combinado español, este sí, todos como valencianista. El último valenciano que se ha estrenado con la Roja es Javi Guerra,

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Albelda es el primer valenciano y valencianista que más partidos ha jugado con la Roja. A lo largo de sus 107 años de vida, el Valencia CF ha aportado un total de 75 jugadores que han vestido la camiseta de la selección en partidos amistosos, oficiales, fases de clasificación y grandes torneos como Eurocopa o Mundial. Antes que Guerra, otros valencianistas han estado con la roja como Pepelu, que no llegó a debutar, o Gayà, el internacional más habitual de la plantilla.

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El futbolista que más veces ha sido internacional con España durante su etapa como valencianista no es otro que David Villa (64 partidos de los 98 que jugó con España a lo largo de su carrera y que le valieron para situarse como máximo goleador histórico de la selección) y tras él aparecen nombres de la historia reciente del Club como Marchena, Albelda, Baraja, Vicente, Silva, Cañizares, Zubizarreta o Mendieta, mientras que Juan Cruz Sol, exembajador y consejero del club cierra el ‘Top-10’.

David villa 64 (98)

Marchena 62 (69)

Albelda 51 (51)

Baraja 43 (43)

Vicente 38 (38)

Silva 38 (125)

Cañizares 36 (46)

Zubizarreta 35 (126)

Mendieta 27 (40)

Sol 25 (28)

Tendillo 25 (27)

Puchades 23 (23)

Claramunt 23 (23)

Saura 23 (23)

Gayà 22 (22)

Rodrigo 22 (22)

Albiol 16 (56)

Eizaguirre 16 (18)

Epi 15 (15)

Quique 15 (15)

Camarasa 14 (14)

Paco alcácer 13 (19)

Jordi alba 11 (70)

Mata 11 (41)

Fernando Giner 11 (11)

Angulo 11 (11)

Roberto fernández 10 (29)

Igoa 10 (10)

Joaquín 9 (51)

Soldado 9 (12)

Valdez 9 (9)

Fernando 8 (8)

Quincoces 8 (8)

Carlos soler 7 (15)

Quino 6 (7)

Asensi 6 (6)

Guillot 6 (6)

Paquito 5 (9)

Antón 5 (5)

Cubells 5 (5)

Curro torres 5 (5)

Morientes 4 (47)

Solsona 4 (7)

Ansola 4 (5)

Parejo 4 (4)

Jesús martínez 4 (4)

Pablo hernández 4 (4)

Vidagany 4 (4)

Gorostiza 3 (19)

Gerard 3 (6)

Mundo 3 (3)

Pasieguito 3 (3)

Guillamón 3 (3)

Eloy 2 (15)

Otero 2 (9)

Álvaro 2 (4)

Carrete 2 (2)

Juan ramón 2 (2)

Mestre 2 (2)

Mista 2 (2)

Aduriz 1 (11)

Farinós 1 (2)

Nando 1 (2)

Javi Guerra 1 (1)

Arias 1 (1)

Barrachina 1 (1)

Bertolí 1 (1)

Botubot 1 (1)

Fuertes 1 (1)

Lico 1 (1)

Manzanedo 1 (1)

Mañó 1 (1)

Ochotorena 1 (1)

Piquer 1 (1)

Poli 1 (1)