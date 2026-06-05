David Torres 05 JUN 2026 - 07:23h.

Pepelu fue el último convocado, Gayà el último que jugó

Javi Guerra culmina su ascenso a la élite

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ValenciaEl mediocentro valencianista, Javi Guerra, ha participado en la noche de este jueves en el partido amistoso de la Selección Española frente a Irak, disputado en Riazor y preparatorio para el Mundial 2026. El centrocampista de Gilet ha disputado 33 minutos con el dorsal ‘19’. Este debut supone un nuevo paso en su carrera tras haber sido un futbolista importante en el pasado europeo sub-21 y después de haber entrenado con la ‘Absoluta’ en junio de 2025. El centrocampista del Valencia CF cumple su sueño y da un nuevo paso en su carrera tras haber sido un futbolista importante en todas las categorías inferiores de la Roja y vital en el Valencia CF.

Un debut que deja un gran sabor de boca

Su debut fue en un partido amistoso contra Irak (1-1) pero él cumplió con un 89% en el pase,(17 acertados de 19 totales), 2 regates un par de buenas combinaciones con sus compañeros.

“Ahora quiero disfrutar del debut porque es una oportunidad que no se tiene todos los días, y luego a seguir trabajando para que vengan muchos más partidos. Ojalá pueda venir muchas veces más porque será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien”, indicó a los periodistas tras el encuentro.

El futuro de Javi Guerra: Estrenar el Nou Mestalla

El futbolista del Valencia reveló que el seleccionador español le pidió que estuviese “tranquilo” y saliera “a disfrutar”, y no quiso hablar demasiado de su futuro. “Ahora toca desconectar un poco y cuando toque volver a la pretemporada ya veremos qué pasa”, explicó Guerra cuyo padre, sin embargo, dejó claro qué piensa hacer. Así, Javi Guerra... padre habló en Radio Marca sobre Javi Guerra hijo y tranquilizó a la afición. "Él ya lo dijo el otro día que de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí.. y en el nuevo Mestalla" ha explicado el progenitor, que tutela su carrera junto a sus agentes.

El propio Guerra, antes de salir hacia la concentración con España, objeto de rumores constantes sobre su futuro, marcó las pautas de su futuro. Media Europa suspira por él, pero el Valencia CF no tiene ninguna intención de venderlo. "Tengo un contrato, renové el año pasado, entonces creo que está claro que quiero quedarme aquí".

Todos los valencianistas de la Roja

A lo largo de sus 107 años de vida, el Valencia CF ha aportado un total de 75 jugadores que han vestido la camiseta de la selección en partidos amistosos, oficiales, fases de clasificación y grandes torneos como Eurocopa o Mundial. Antes que Guerra, otros valencianistas han estado con la roja como Pepelu, que no llegó a debutar, o Gayà, el internacional más habitual de la plantilla.

El futbolista que más veces ha sido internacional con España durante su etapa como valencianista no es otro que David Villa (64 partidos de los 98 que jugó con España a lo largo de su carrera y que le valieron para situarse como máximo goleador histórico de la selección) y tras él aparecen nombres de la historia reciente del Club como Marchena, Albelda, Baraja, Vicente, Silva, Cañizares, Zubizarreta o Mendieta, mientras que Juan Cruz Sol, exembajador y consejero del club cierra el ‘Top-10’.

David villa 64 (98)

Marchena 62 (69)

Albelda 51 (51)

Baraja 43 (43)

Vicente 38 (38)

Silva 38 (125)

Cañizares 36 (46)

Zubizarreta 35 (126)

Mendieta 27 (40)

Sol 25 (28)

Tendillo 25 (27)

Puchades 23 (23)

Claramunt 23 (23)

Saura 23 (23)

Gayà 22 (22)

Rodrigo 22 (22)

Albiol 16 (56)

Eizaguirre 16 (18)

Epi 15 (15)

Quique 15 (15)

Camarasa 14 (14)

Paco alcácer 13 (19)

Jordi alba 11 (70)

Mata 11 (41)

Fernando Giner 11 (11)

Angulo 11 (11)

Roberto fernández 10 (29)

Igoa 10 (10)

Joaquín 9 (51)

Soldado 9 (12)

Valdez 9 (9)

Fernando 8 (8)

Quincoces 8 (8)

Carlos soler 7 (15)

Quino 6 (7)

Asensi 6 (6)

Guillot 6 (6)

Paquito 5 (9)

Antón 5 (5)

Cubells 5 (5)

Curro torres 5 (5)

Morientes 4 (47)

Solsona 4 (7)

Ansola 4 (5)

Parejo 4 (4)

Jesús martínez 4 (4)

Pablo hernández 4 (4)

Vidagany 4 (4)

Gorostiza 3 (19)

Gerard 3 (6)

Mundo 3 (3)

Pasieguito 3 (3)

Guillamón 3 (3)

Eloy 2 (15)

Otero 2 (9)

Álvaro 2 (4)

Carrete 2 (2)

Juan ramón 2 (2)

Mestre 2 (2)

Mista 2 (2)

Aduriz 1 (11)

Farinós 1 (2)

Nando 1 (2)

Javi Guerra 1 (1)

Arias 1 (1)

Barrachina 1 (1)

Bertolí 1 (1)

Botubot 1 (1)

Fuertes 1 (1)

Lico 1 (1)

Manzanedo 1 (1)

Mañó 1 (1)

Ochotorena 1 (1)

Piquer 1 (1)

Poli 1 (1)