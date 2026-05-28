David Torres 28 MAY 2026 - 09:45h.

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ValenciaJavi Guerra acabó la temporada en su momento más dulce, haciendo goles y dando asistencias. Eso le valió ir con la Selección Española con el grupo de apoyo al Mundial y ha reavivado, con la llegada del verano, el interés de numerosos clubes por él. Pero mientras Europa suspira por Javi Guerra, el Valencia tiene claro que el de Gilet no se vende, o al menos no por lo que el mercado podría ofrecer por él. Citando al que fuera presidente del Valencia, Manolo Llorente, el conjunto de Mestalla empieza el verano con una intención firme con Javi Guerra, salvo una oferta "escandalosamente escandalosa", fuera de mercado para lo que ha ofrecido esta campaña, el valenciano no se mueve.

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Su temporada no ha sido brillante, pero sus últimos dos meses de competición han arreglado un año en el que Javi, tras haber renovado, no ha estado el nivel que de él se esperaba. Han arreglado el año del futbolista y también el del club . No en vano, gracias a sus asistencias, el conjunto de Carlos Corderán sumó los puntos necesarios para salvarse en la penúltima jornada e incluso luchar por Europa en la última .Con una cláusula prohibitiva, el Valencia sabe que Por Javi Guerra, aunque llegue una oferta, no sería lo suficientemente elevada como para vender.

El interés de media Europa por Javi Guerra

Aclarada esta postura cabe señalar que el nombre de Javi Guerra vuelve a agitar el mercado y, según ha informado el periodista de fichajes Ekrem Konur, el centrocampista del Valencia CF ha despertado el interés de varios gigantes europeos. Tal y como desarrolla SportsBoom, tanto el Manchester United como el Arsenal FC y el Atlético de Madrid, que en su día estuvo cerca de ficharlo, siguen muy de cerca la situación del futbolista de Gilet, al que consideran una oportunidad de mercado por su juventud, proyección y margen de crecimiento.

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En Inglaterra apuntan a que el United busca reforzar su sala de máquinas con un perfil físico pero con capacidad para romper líneas, mientras que el Arsenal valora su polivalencia y su encaje en un modelo de posesión. Por su parte, el Atlético lleva tiempo monitorizando talento joven nacional y ve en Javi Guerra una pieza con presente y mucho futuro. También señala al Nápoles como competidor en una puja que, dicho sea de paso, en Valencia no consta. Vamos, no hay ofertas y sí calma respecto a Javi. En Mestalla, saben que el interés crece a medida que el canterano sigue asentándose como uno de los activos más importantes del club, aunque la intención inicial pasa por retenerle salvo una oferta fuera de mercado.