Pablo Sánchez 28 MAY 2026 - 00:23h.

Ningún jugador del Rayo Vallecano se quitó la medalla de subcampeón de la Conference: algunos hasta la besaron

El técnico tampoco se pronunció al respecto tras la final

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Martín Presa, como todo el entorno del Rayo Vallecano, se mostraba abatido tras la derrota en la final de la Conference League frente al Crystal Palace. El presidente del cuadro vallecano lamentó el resultado sin restar mérito a la sobresaliente temporada de los suyos. Sobre el futuro de Iñigo Pérez se atrevió a desvelar que no sabía qué entrenador iba a dirigir al club la próxima temporada y que en los próximos días anunciaría el futuro del míster.

Las declaraciones de Martín Presa

El futuro de Iñigo Pérez: "Me figuro que ahora está la gente bastante abatida. En los próximos días daremos comunicaciones. Todos los esfuerzos de la entidad han estado puestos en intentar alzar este título que no hemos sido capaces de alzar con todo nuestro dolor. A partir de ya mismo vamos a ponernos a construir el Rayo de la temporada 26/27 con el principal objetivo de conseguir una nueva permanencia, que para nosotros es como conseguir una Champions".

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La derrota: "Muy orgulloso pero muy jodido. Mucha lástima no haber conseguido el título. Hoy no hemos estado a la altura de juego de toda la temporada. Teníamos que dar nuestro mejor nivel y no hemos acertado. Te da rabia pero esto no puede empañar una temporada sobresaliente. Lo de hoy era de matrícula de honor. Hemos conseguido la sexta temporada seguida en LALIGA EA SPORTS, primera vez en la historia y más en un año tan difícil como este. Yo creo que se ha cumplido más que con creces lo que nos habíamos propuesto a principios de temporada".

La salvación: "Hemos jugado 15 partidos más que la mayoría de nuestros rivales. Buena temporada, pero te da lástima. Esto es muy difícil para un equipo como el Rayo y cuando llegas aquí hay que conseguirlo. A empezar a trabajar desde ya para conseguir una nueva permanencia, que eso es un éxito terrible para el Rayo", sentenció.