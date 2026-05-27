Pablo Sánchez 27 MAY 2026 - 23:20h.

Alemao rompe a llorar antes de la final de Conference con el Rayo Vallecano: emoción incontrolable

Se marchó con sus compañeros y aficionados

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Tras el pitido final, las lágrimas fueron las protagonistas en el Rayo Vallecano. Los jugadores no pudieron aguantar la tristeza tras perder la final de la Conferente League frente al Crystal Palace en Leipzig. Uno de los más afectados fue Isi Palazón. El murciano rompió a llorar durante la entrevista post partido e incluso tuvo que posponerla.

No le salían las palabras al bueno de Isi. Tras pedir disculpas por la derrota y unas primeras palabras, decidió dejar la entrevista con Movistar y marcharse al fondo donde se encontraban sus compañeros y los aficionados del Rayo.

Posteriormente retomaría el micrófono para valorar lo vivido durante la experiencia en Alemania y cómo ha transcurrido esa final.

La opinión de Isi Palazón

Tristeza tras la derrota: "Estoy un poco triste la verdad por toda esta gente que nos ha acompañado hoy. Para nosotros hubiera sido increíble. Pienso mucho en Choco, me hubiese encantado".

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La afición: "Hay que valorar lo que hemos hecho durante esta temporada, es increíble. Sobre todo por el grupo que tenemos, la afición. Son un tercio y se escuchan más que nadie. Queríamos poner el broche de oro pero no ha sido posible. Hay compañeros que ya no van a estar, esa es la pena. El año que viene volveremos a darles ilusión a esta gente".

Vuelta a Europa: "Nos hemos hecho un hueco en Europa, todo el mundo nos conoce. El año que viene volveremos a pelear por entrar en Europa, iremos a por ello".

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El Crystal Palace: "Buen equipo, le teníamos que haber perdido ese respeto. Tampoco hemos estado con balón lo suficientemente acertados y eso nos ha penalizado. Hay que aceptar la derrota. Hay que valorar este momento, disfrutarlo, hoy tenemos pena pero hay que disfrutarlo".