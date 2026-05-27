Palmarés de la Conference League: campeones y subcampeones por años y equipos con más finales

María Trigo 27 MAY 2026 - 20:47h.

El Rayo Vallecano busca hacer historia y sumarse a los ganadores de la competición

Bombos de la Conference League 26/27, equipos clasificados y posibles rivales del Getafe CF

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Esta noche se disputa la gran final de la Conference League 25/26. El Rayo Vallecano busca una doble cita con la historia: la de lograr su primer título europeo y la de ser el primer equipo español en alzarse con este trofeo. Su rival, el Crystal Palace, también es novato por estas lindes. En el Leipzig Stadium, ambos equipos lucharán por grabar su nombre en el palmarés de la tercera competición a nivel de clubes de la UEFA.

Al ser una competición relativamente nueva, la lista de ganadores del trofeo se reduce a sólo cuatro equipos, que dejan como gran curiosidad que la Fiorentina es el único club que ha llegado dos veces a la final del torneo. Por desgracia para los italianos, en ambas ocasiones se quedó a las puertas de la gloria. Para la historia queda también que un equipo de José Mourinho fue el primero en escribir su nombre en el trofeo de una Conference en la que triunfó a lo grande un entrenador español: José Luis Mendilibar.

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Palmarés de la Conference League

El 14 de septiembre de 2021 tuvo lugar la primera fase de grupos de esta nueva competición que la UEFA creó para abarcar más clubes. Sus premios económicos no tienen nada que ver con los de la Champions o la Europa League, pero tampoco están nada mal. Jugar por el Viejo Continente siempre da prestigio y más cuando hay un título en juego. Este miércoles 27 de mayo de 2026 el Crystal Palace de Oliver Glasner y el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez buscan ampliar un palmarés que te contamos aquí repasando todos los datos:

Temporada 21/22

Campeón: AS Roma

Subcampeón: Feyenoord

Resultado: 1-0

Sede: Tirana

Entrenador ganador: José Mourinho

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Temporada 22/23

Campeón: West Ham United

Subcampeón: Fiorentina

Resultado: 1-2

Sede: Praga

Entrenador ganador: Davis Moyes

Temporada 23/24

Campeón: Olympiacos

Subcampeón: Fiorentina

Resultado: 1-2

Sede: Atenas

Entrenador ganador: José Luis Mendilibar

Temporada 24/25