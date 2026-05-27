En Italia aseguran que colgará las botas tras el Mundial

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Luka Modric podría estar viviendo sus últimos días como futbolista profesional. A sus 40 años, el centrocampista es el líder de la convocatoria de Croacia para el Mundial 2026, un torneo tras el que podría colgar las botas. Y es que según aseguran desde Italia, está "a punto de anunciar su retirada".

Según el periodista italiano Nicolo Schira, "Luka Modric está a punto de anunciar su retirada del fútbol como jugador tras la Copa del Mundo". Es decir, que no ampliaría su contrato con el AC Milan y colgaría las botas tras un curso que ha acabado de manera decepcionante para el cuadro rossoneri.

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Luka Modric y su retirada del fútbol

El croata llegó al Milan hace apenas un año procedente del Real Madrid, donde se convirtió en leyenda. Durante el presente curso ha disputado 37 encuentros en los que ha anotado dos goles y ha repartido tres asistencias en un equipo que ha acabado con muy malas sensaciones el curso, relegado a la quinta posición, sin plaza de Champions y condenado a jugar la Europa League.

Ahora, Modric está enfocado en el Mundial, que el combinado croata, encuadrado en el Grupo L, se medirá a Inglaterra, Panamá y Ghana durante la fase de grupos. Si se cumplen los pronósticos y las informaciones que llegan desde tierras italianas, esos podrían ser sus últimos partidos como futbolista profesional tras una carrera colosal, marcada por su paso estelar por un Real Madrid con el que llegó a ganar el Balón de Oro en 2018 y por llegar a la final del Mundial con Croacia ese mismo año.